花蓮403地震失聯星國夫妻 丈夫遺骸尋獲

花蓮去年403大地震造成澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，本月11日有農民在河谷發現人骨，鑑定後確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，確定其罹難。圖／民眾提供 花蓮去年四○三大地震造成十八人死亡，澳洲籍新加坡遊客夫妻受困砂卡礑步道失聯，家屬去年底聲請死亡宣告獲准；近日有農民在步道一點五公里附近河谷發現骸骨，經鑑定後確定是四十七歲丈夫Sim Hwee Kok的髖關骨，證實其罹難。

星國夫妻Sim Hwee Kok、Neo Siew Choo去年四月三日地震發生前，搭乘觀光巴士到太魯閣國家公園，在砂卡礑站下車，地震後步道崩塌，兩人失蹤，救難隊員透過民眾提供影像、線索及家屬建議，在步道一點五公里的五間屋、一點八公里的大水管及二點八公里的瀑布附近找尋未果。

該對夫妻家屬去年底請花蓮地檢署向法院聲請確定死亡宣告，花蓮地方法院綜合各項事證，認為兩人因遭遇災害失蹤死亡，死亡時間定為去年四月三日下午十二時，准予聲請並依法宣告。

時隔地震九個月後，花蓮警方表示，王姓農友一月十一日上山到五間屋務農，在距離砂卡礑步道約一點五公里處附近，發現河谷有疑似人骨而報警。因步道損毀，鑑識人員上山來回近四小時，取得長約十五公分、寬六點七公分髖骨。新加坡夫妻兒子曾經來台採集ＤＮＡ，經過比對後，廿四日結果出爐確認吻合，證實髖關骨是新加坡夫妻中的男性人骨。

檢警初步研判，步道大水管後方有大面積坍方，遺體遭掩埋，可能被颱風雨水沖刷到河谷，但沿著發現地點周邊搜索，未發現其他骨骸；警方已聯繫家屬，預計春節後來台，後續會將遺骸發還給家屬。

消防局特搜大隊表示，農曆年後會與警方討論，預計以發現人骨周邊展開搜尋，盼能找到其他遺骸。