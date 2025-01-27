聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮403地震失聯星國夫妻 丈夫遺骸尋獲

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮去年403大地震造成澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，本月11日有農民在河谷發現人骨，鑑定後確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，確定其罹難。圖／民眾提供
花蓮去年403大地震造成澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，本月11日有農民在河谷發現人骨，鑑定後確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，確定其罹難。圖／民眾提供
花蓮去年四○三大地震造成十八人死亡，澳洲籍新加坡遊客夫妻受困砂卡礑步道失聯，家屬去年底聲請死亡宣告獲准；近日有農民在步道一點五公里附近河谷發現骸骨，經鑑定後確定是四十七歲丈夫Sim Hwee Kok的髖關骨，證實其罹難。

星國夫妻Sim Hwee Kok、Neo Siew Choo去年四月三日地震發生前，搭乘觀光巴士到太魯閣國家公園，在砂卡礑站下車，地震後步道崩塌，兩人失蹤，救難隊員透過民眾提供影像、線索及家屬建議，在步道一點五公里的五間屋、一點八公里的大水管及二點八公里的瀑布附近找尋未果。

該對夫妻家屬去年底請花蓮地檢署向法院聲請確定死亡宣告，花蓮地方法院綜合各項事證，認為兩人因遭遇災害失蹤死亡，死亡時間定為去年四月三日下午十二時，准予聲請並依法宣告。

時隔地震九個月後，花蓮警方表示，王姓農友一月十一日上山到五間屋務農，在距離砂卡礑步道約一點五公里處附近，發現河谷有疑似人骨而報警。因步道損毀，鑑識人員上山來回近四小時，取得長約十五公分、寬六點七公分髖骨。新加坡夫妻兒子曾經來台採集ＤＮＡ，經過比對後，廿四日結果出爐確認吻合，證實髖關骨是新加坡夫妻中的男性人骨。

檢警初步研判，步道大水管後方有大面積坍方，遺體遭掩埋，可能被颱風雨水沖刷到河谷，但沿著發現地點周邊搜索，未發現其他骨骸；警方已聯繫家屬，預計春節後來台，後續會將遺骸發還給家屬。

消防局特搜大隊表示，農曆年後會與警方討論，預計以發現人骨周邊展開搜尋，盼能找到其他遺骸。

死亡 花蓮

延伸閱讀

南部地震頻繁！雙鐵準點率降 交通部鼓勵多搭乘國道客運

抓到了！黑熊入侵花蓮1養蜂場吃蜜 僅53公斤脫水虛弱送醫

砂卡礑五間屋發現白骨 鑑定與0403地震失蹤男相符

台南連續地震屋損擴大 楠西區災民安置84人

相關新聞

年前遇劫 楊梅電動車意外4死4命危

四十歲倪姓男子前晚駕駛電動車載妻子及六名幼童沿國道一號南下，行經楊梅休息站時，不明原因高速自撞匝道分隔島後起火，倪與三童...

國1楊梅休息站 啟用3年12起車禍

國道一號楊梅休息站前方匝道分隔島自撞車禍頻傳，警方統計三年來發生十二件車禍、造成七人死亡，懷疑與道路設計有關；高公局回應...

失蹤11天 林葉亭失智父陳屍水塘

藝人林葉亭八十五歲父親林葉增十六日離家走失，她發文求助，各界搜索，昨天上午林父在離家約五、六公里外一處民家水塘被發現，已...

花蓮403地震失聯星國夫妻 丈夫遺骸尋獲

花蓮去年四○三大地震造成十八人死亡，澳洲籍新加坡遊客夫妻受困砂卡礑步道失聯，家屬去年底聲請死亡宣告獲准；近日有農民在步道...

專家：失智長輩走失 易脫水失溫

藝人林葉亭八十五歲父親失蹤多日後傳出不幸，失智老人基金會處長陳俊佑表示，失智長輩因行為功能及認知障礙，視角處於混亂世界，...

楊梅休息站車禍／他住院 孩子託姊顧遇難

「我生病住院由妻子照顧，三個孩子託姊姊照顧，大人小孩同車出遊，怎料發生嚴重車禍。」展姓男子說，姊姊、姊夫帶小孩北上桃園旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。