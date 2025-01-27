聽新聞
0:00 / 0:00
失蹤11天 林葉亭失智父陳屍水塘
藝人林葉亭八十五歲父親林葉增十六日離家走失，她發文求助，各界搜索，昨天上午林父在離家約五、六公里外一處民家水塘被發現，已經身亡，檢警相驗認定落水死亡，初步研判是意外，家屬無意見，遺體發還。
林葉亭有造型專家稱號，十七日凌晨上網發文，指其八十五歲父親患有失智症，十六日下午家人大掃除時，外出後失去音訊，已經報警協尋，也請民眾幫忙留意。
警、消依據林女指稱林父在內雙溪一帶走失，連續八天每日派搜救人員地毯式搜索，至廿四日仍無所獲，搜救行動暫停，民間搜救人員則持續搜索。
林父失蹤後，林葉亭幾乎每天發文求助，不少網友打氣，昨天仍傳來不幸消息。
警方昨上午獲報，至善路三段某民宅屋主長期不在家，林姓男子受委託整地除草，昨上工時發現水塘草叢中躺臥男屍，經家屬指認特徵與林父相符。
警方調查，案發水塘是私人土地，有圍籬阻隔，常人難進出，水塘內雜草叢生，水位高約七十公分，遺體無明顯外傷，躺臥處有滑動、抓拉痕跡，懷疑死者從其他小徑進入，意外滑倒死亡。
檢警昨下午三時在台北懷愛館相驗遺體，初步認定林父生前意外落水死亡，遺體發還；林葉亭在兒子陪同下受訪說，「也算是水落石出，爸爸可以回家了」，自責沒照顧好爸爸，忍不住當場落淚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言