失蹤11天 林葉亭失智父陳屍水塘

藝人林葉亭父親失蹤多日，昨被發現陳屍一處民家水塘，警方拉起封鎖線採證。記者李隆揆／翻攝 藝人林葉亭八十五歲父親林葉增十六日離家走失，她發文求助，各界搜索，昨天上午林父在離家約五、六公里外一處民家水塘被發現，已經身亡，檢警相驗認定落水死亡，初步研判是意外，家屬無意見，遺體發還。

林葉亭有造型專家稱號，十七日凌晨上網發文，指其八十五歲父親患有失智症，十六日下午家人大掃除時，外出後失去音訊，已經報警協尋，也請民眾幫忙留意。

警、消依據林女指稱林父在內雙溪一帶走失，連續八天每日派搜救人員地毯式搜索，至廿四日仍無所獲，搜救行動暫停，民間搜救人員則持續搜索。

檢警昨在殯儀館相驗，林葉亭（中）抵達時神情哀戚。記者林怡秀／攝影

林父失蹤後，林葉亭幾乎每天發文求助，不少網友打氣，昨天仍傳來不幸消息。

警方昨上午獲報，至善路三段某民宅屋主長期不在家，林姓男子受委託整地除草，昨上工時發現水塘草叢中躺臥男屍，經家屬指認特徵與林父相符。

警方調查，案發水塘是私人土地，有圍籬阻隔，常人難進出，水塘內雜草叢生，水位高約七十公分，遺體無明顯外傷，躺臥處有滑動、抓拉痕跡，懷疑死者從其他小徑進入，意外滑倒死亡。

檢警昨下午三時在台北懷愛館相驗遺體，初步認定林父生前意外落水死亡，遺體發還；林葉亭在兒子陪同下受訪說，「也算是水落石出，爸爸可以回家了」，自責沒照顧好爸爸，忍不住當場落淚。