國1楊梅休息站 啟用3年12起車禍

國道一號楊梅休息站匝道分隔島屢傳自撞車禍，遭質疑道路設計有問題。圖／國道二隊提供 國道一號楊梅休息站前方匝道分隔島自撞車禍頻傳，警方統計三年來發生十二件車禍、造成七人死亡，懷疑與道路設計有關；高公局回應設置符合規範，但將增加標線反光標誌，交通部公路局則表示仍要先釐清原因。專家提醒，用路人使用輔助駕駛系統仍要留意路況，不能完全倚賴。

楊梅休息站二○二一年十二月廿五日啟用，是全台第一個國道高架道路專用休息站，用路人從五楊高架下到平面道路後，行駛外線可駛入楊梅休息站，內線可銜接平面道路繼續南下，雖有明顯告示牌指引方向，但分隔島卻頻傳自撞車禍。

員警研判，駕駛可能不熟路況，尤其高架接平面的路線太短，若因視線差會導致切換車道時間太慢，容易發生意外，而且下坡車速容易過快，若路型設計不良，急需改進。

國一楊梅休息站重大車禍 製表／陳俊智、張裕珍 高公局北區養護工程分局交通管理科長張則斌說，該路段設計從高架主線車速一百公里開始，沿線設置牌面和地面標示，要求進楊梅休息站降速到八十、六十公里，完全符合規範，現有的車道和車速配置沒有問題。

張則斌表示，過去兩、三年間發生的事故，主要涉及使用輔助駕駛系統和未依規定減速兩項因素為主。在前一、兩年事故發生後，高公局已陸續加強設置交通桿和反光浪板，去年十月更在車道上增設視覺化減速標線，讓車道更加明顯。

張則斌說，前晚自撞車禍從用路人提供的行車記錄器影像可看出該車行駛在明顯標線範圍內，但為進一步提升安全，今年計畫在標線上增加反光標記密度，加強變換車道時的震動提醒效果。他也提醒，電動車駕駛不要過度依賴輔助駕駛系統，務必全神貫注、雙手操作。

高公局副局長彭煥儒說，不論是休息站或服務區都按照既有規範設計，目前看起來確實發生過數起事故，但仍要先釐清原因。他說，究竟是車輛輔助系統出問題、太依賴輔助系統還是駕駛疲勞、分心？必須進一步釐清，將檢視是否增加夜間照明、標誌標線和減速帶。

中央警察大學交通學系退休教授蔡中志指出，自動輔助駕駛系統只能輔助，若前方車輛離很遠或突然切入，系統都會偵測不到，車輛就會直接撞上去；自動輔助駕駛系統對偵測前方在行進的車輛相當有用，可減少駕駛疲勞，但對於固定的突出物無法察覺，先前藝人林志穎駕駛特斯拉撞上分隔島就是因為自動輔助駕駛系統沒偵測到突出物體，因此開啟自動輔助駕駛功能時仍要盯著前方，絕不能完全倚賴。