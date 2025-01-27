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楊梅休息站車禍／他住院 孩子託姊顧遇難

聯合報／ 記者曾增勳蔡維斌／連線報導

「我生病住院由妻子照顧，三個孩子託姊姊照顧，大人小孩同車出遊，怎料發生嚴重車禍。」展姓男子說，姊姊、姊夫帶小孩北上桃園旅遊，想不到回雲林老家團聚前卻發生意外、天人永隔。

展姓男子說，他和姊姊、姊夫、孩子都在台中租房，因自己住院，妻子要在醫院照顧他，遂將三個孩子託給姊姊照顧。大前天，姊夫帶孩子們去逢甲夜市，因人太多，臨時決定改去姊夫的桃園老家逛街，前晚返程準備在台中會合一起到他雲林老家過年，沒想到發生意外。

展姓男子在雲林縣斗六市的老家昨空無一人，客廳燈亮著，可能是前晚接到不幸消息，舉家趕往楊梅處理。鄰居說，展的父母在斗六開設臭臭鍋多年，展婦是老大，曾在斗六住家開麵攤，以電商外送為主，幾年前去北部做生意後就很少回家。

斗六 老家 雲林

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