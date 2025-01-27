年前遇劫 楊梅電動車意外4死4命危

國道一號楊梅休息站前晚發生死亡車禍，一輛電動車自撞匝道分隔島後起火，釀四死四傷慘劇。本報資料照片 四十歲倪姓男子前晚駕駛電動車載妻子及六名幼童沿國道一號南下，行經楊梅休息站時，不明原因高速自撞匝道分隔島後起火，倪與三童死亡，倪妻與另外三童都有生命危險，由於倪妻的弟弟表示「姊夫有使用輔助駕駛的習慣」，檢警正進一步釐清事故原因。

警方說，死者是倪姓男子及其十歲的兒子、四歲的女兒，還有妻舅展姓男子的二歲兒子；仍在林口長庚醫院加護病房搶救的是卅九歲倪妻展姓婦人及其八歲的兒子，展婦弟弟的十一歲、四歲女兒。倪駕駛五人座的租賃車，車上承載八人，已嚴重超載。

警方調查，倪姓男子前晚駕車載妻子、三名子女及妻舅的三名小孩從桃園出發返回倪妻雲林老家過年，前晚七時廿七分，轎車剛離開國道一號五楊高架路段，在南向七十一點三公里處，自撞楊梅休息站匝道分隔島後起火。

國道警察隊楊梅分隊就在車禍現場附近，七名員警聽見撞擊巨響立刻衝往現場，但火勢一發不可收拾，用光分隊十二支滅火器搶救，服務區賣場人員也持滅火器救援，警方冒高溫剪斷安全帶救出車內八人，仍造成四死四傷悲劇。

「太可怕了…」後方車輛目擊車禍經過，將行車記錄器放上網路；根據錄影畫面，轎車幾乎未減速就直接衝撞分隔島，撞擊起火瞬間讓目擊者嚇得驚呼。

倪姓男子母親及展姓男子夫妻接獲惡耗，趕赴醫院一夜奔波，昨早到現場檢視並清理遺物，隨即至中壢殯儀館見死者最後一面，展姓男子難掩悲痛說，明明只是出遊返家，沒有想到半途發生事故。他說，姊夫有習慣使用輔助駕駛，但是否因此導致車禍，要問租車公司。

桃園地檢署昨天下午相驗，倪姓男子因燒成焦屍而無法抽血，將擇期解剖，三名幼童都因頭腹部外傷、胸腹部出血引起外傷性休克死亡。由於電動車頭燒毀，駕車的倪姓男子身亡、右前乘客座倪妻傷重昏迷，電動車是否開啟自動輔助駕駛系統？抑或是倪姓男子有疲勞駕駛或病史等問題？檢察官已安排剖驗及勘驗肇事電動車進一步釐清。