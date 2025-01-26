快訊

若倒閣能解朝野僵局 卓榮泰喊「我願意」：藍白一定不敢提

大樂透億元頭獎一人獨得！在這縣市開出 下期頭獎保證1億元

高雄7旬嬤闖紅燈過馬路遭機車擦撞 轎車輾過卡車底命危

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊倒地，又遭從後駛至的轎車輾過卡在車底，經消防員搶救脫困，因頭部受創命危，送醫搶救中；詳細肇責由警方調查釐清。

鳳山警分局調查，謝姓男子（19歲）今晚8時許騎機車行經鳳山區光路一段，由西向東直行時，在文聖路口不慎擦撞疑闖紅燈穿越路口的林姓老婦人，林婦倒地後，後方由邱姓男子（47歲）駕駛的轎車未注意前方狀況，輾過林婦，林婦卡在車底下動彈不得。

警消獲報趕抵現場，救護員將卡在車底林婦救出，發現她頭部重創已昏迷，緊急送醫搶救；另謝男身體及手腳多處擦挫傷也被送醫治療。

警方事後對謝、邱2人施以酒測，兩人均無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。

高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危；圖為謝男機車。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危；圖為謝男機車。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底（紅圈處），送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底（紅圈處），送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈（紅圈處），遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈（紅圈處），遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊後倒地，再遭轎車輾過卡在車底，送醫命危。記者石秀華／翻攝

消防員 老婦 闖紅燈

延伸閱讀

春節連假首日…淡水9旬翁疑闖紅燈過馬路被撞 送400公尺外醫院仍不治

高雄毒品通緝犯被逮要求抽菸脫逃 警遭記過2支還被送法辦

貪杯酒駕代價高！嘉義男酒駕撞路旁2車還害停電「賠大了」

蘆洲環堤大道Y形岔路再奪命！小貨車送年菜闖紅燈撞死上班騎士

相關新聞

小雪山林道大崩壁山難 57歲吳姓男山友墜崖20公尺死亡

小雪山230林道9公里大崩壁今天發生山難，57歲吳姓山友不慎墜崖約20公尺，失去呼吸心跳，苗栗縣、台中市消防局人員據報到...

年前廚房失火！高雄著名串門子餐廳用餐時刻起火 消費者急疏散

高雄市左營區新庄仔路著名的串門子餐廳今晚7時1分許突傳火警，消防局獲報出動11車20人馳援，抵達後發現是1樓廚房排油煙機...

菲籍女乘客郵輪上骨折！挪威天空號駛進基隆港 救護車碼頭接人送醫

挪威天空號郵輪今天駛進基隆港前，通報港方有旅客需要就醫。受傷的是1名菲律賓籍老婦人，左腿骨折。基隆港務消防隊派遣救護車在...

高雄7旬嬤闖紅燈過馬路遭機車擦撞 轎車輾過卡車底命危

高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊倒地，又遭從後駛至的轎車輾過卡...

男登北大武山下山滑落邊坡 山區下雨溫度驟降漏夜救援

春節連假第二天，一名男子攀登北大武山下山時今下午3點45分滑落邊坡，男子報案，經手機訂位確認位置在步道1.5公里處，消防...

國道停車場當賽車場！車友直線競速還PO網…結果被警盯上了

國道3號南投服務區常有車友號召車聚，更有人把停車場當賽車場，兩車比拚直線飆速，還找妹子站在起點揮手示意出發，彷彿在拍賽車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。