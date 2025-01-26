高雄7旬嬤闖紅燈過馬路遭機車擦撞 轎車輾過卡車底命危
高市77歲林姓老婦人今晚8時疑徒步闖越鳳山區光復路一段與文聖路口的紅燈，遭謝姓機車騎士撞擊倒地，又遭從後駛至的轎車輾過卡在車底，經消防員搶救脫困，因頭部受創命危，送醫搶救中；詳細肇責由警方調查釐清。
鳳山警分局調查，謝姓男子（19歲）今晚8時許騎機車行經鳳山區光路一段，由西向東直行時，在文聖路口不慎擦撞疑闖紅燈穿越路口的林姓老婦人，林婦倒地後，後方由邱姓男子（47歲）駕駛的轎車未注意前方狀況，輾過林婦，林婦卡在車底下動彈不得。
警消獲報趕抵現場，救護員將卡在車底林婦救出，發現她頭部重創已昏迷，緊急送醫搶救；另謝男身體及手腳多處擦挫傷也被送醫治療。
警方事後對謝、邱2人施以酒測，兩人均無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。
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