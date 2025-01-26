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男登北大武山下山滑落邊坡 山區下雨溫度驟降漏夜救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

春節連假第二天，一名男子攀登北大武山下山時今下午3點45分滑落邊坡，男子報案，經手機訂位確認位置在步道1.5公里處，消防局出動人車趕往，山區入夜下雨、溫度驟降，晚間6點43分接觸患者、晚間9點將傷者護送下山，意識清楚送醫救治。

屏東縣消防局今26日下午3點45分接獲報案，報案人表示，他在北大武山登山步道不慎滑落邊坡，經手機協助定位後，確認位置在步道1.5公里附近，立即派遣泰武、來義分隊及特搜大隊，共計6車11人前往搶救。

晚間6點43分回報已接觸患者男性，頭部撕裂傷、胸部挫傷、意識清楚，包紮傷口持續護送下山，晚間9時將傷者護送至新登山口分由萬巒分隊救護車送往潮州安泰醫治。

屏東縣北大武山海拔3092公尺，名列台灣五嶽之一，去年接連三颱來襲重創封山，歷時半年，北大武山今年2025年元旦重新開放。

屏東縣消防局今下午3點45分獲報，男子登北大武山下山途中滑落邊坡，緊急上山救援，山區下雨溫度驟降，男子今晚間9點護送下山，送醫救治。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今下午3點45分獲報，男子登北大武山下山途中滑落邊坡，緊急上山救援，山區下雨溫度驟降，男子今晚間9點護送下山，送醫救治。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今下午3點45分獲報，男子登北大武山下山途中滑落邊坡，緊急上山救援，山區下雨溫度驟降，男子今晚間9點護送下山，送醫救治。記者劉星君／翻攝
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屏東縣消防局今下午3點45分獲報，男子登北大武山下山途中滑落邊坡，緊急上山救援，山區下雨溫度驟降，男子今晚間9點護送下山，送醫救治。記者劉星君／翻攝

北大武山 屏東縣 患者 連假

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