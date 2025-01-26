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菲籍女乘客郵輪上骨折！挪威天空號駛進基隆港 救護車碼頭接人送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

挪威天空號郵輪今天駛進基隆港前，通報港方有旅客需要就醫。受傷的是1名菲律賓籍老婦人，左腿骨折。基隆港務消防隊派遣救護車在碼頭等候，郵輪靠妥後，將傷者送往基隆長庚醫院治療後脫險。

挪威天空號郵輪今天抵達基隆港前，船務代理公司通報基隆港務分公司，船上有名女性旅客左大腿骨折，郵輪上的船醫已初步包紮固定，進港後需要就醫。

港方聯繫基隆港務消防隊，救護車上午9點多前往基隆港東3碼頭待命。郵輪靠泊後，消防人員將受傷的老婦人送上救護車，並由家人、船務代理人員陪同前往基隆長庚醫院急診治療。

據了解，70多歲的老婦人是在郵輪從宮古島平良港出發，前往到基隆港途中海域受傷，船醫診治，發現左大腿骨骨折，予以包紮後，透過船務代理公司通報港方協助旅客就醫。挪威天空號郵輪今晚停留在基隆港，明晚8時啟航前往高雄港。

挪威天空號郵輪有名女乘客骨折，通報基隆港務分公司聯繫基隆港務消防隊，在郵輪停靠碼頭後，由救護車將傷者送醫。記者邱瑞杰／翻攝
挪威天空號郵輪有名女乘客骨折，通報基隆港務分公司聯繫基隆港務消防隊，在郵輪停靠碼頭後，由救護車將傷者送醫。記者邱瑞杰／翻攝

基隆港 老婦 郵輪 骨折

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