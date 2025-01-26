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國道停車場當賽車場！車友直線競速還PO網…結果被警盯上了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號南投服務區常有車友號召車聚，更有人把停車場當賽車場，兩車比拚直線飆速，還找妹子站在起點揮手示意出發，彷彿在拍賽車電影，誇張行徑已觸法，恐涉及公共危險罪，警方將通知當事人到案說明，最高可罰9萬元並吊銷駕照。

不少車友常在周末假日上網號召車聚，國3南投服務區成中部大型車聚熱點，每次車聚因大量人車短時間內湧入服務區，塞爆停車場，衍生違停、超速等交通亂象；今凌晨更見誇張行徑，有車友竟將大型車停車場當成賽車場，比拚直線飆速。

今有人在Threads分享影片，文中標註南投休息站，影片中，一輛白色跑車與一輛鐵灰色跑車並列，催油門聲不斷，一個妹子則站在兩輛車中間，讀秒揮手示意開始後，兩車便衝出直線飆速比拚，彷彿在拍賽車電影，吸引其他車友圍觀搶拍。

國道警方也對該影片展開調查並表示，該案發生於國3北向231.7K南投服務區，2輛小客車於大型車停車場競速，已違反道路交通管理處罰條例第43條3項，將依規定製單舉發，可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，嚴重可吊銷其駕駛執照。

國道第七警察大隊也表示，除依規定規定製單舉發，也將通知當事人到案說明，若涉及公共危險也會依刑法第185條公共危險罪函送地檢署偵辦；同時呼籲用路人，駕車時請安全駕駛，勿以任何方式造成其他用路人往來之危險，避免觸法。

有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el

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