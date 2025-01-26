金門烈嶼九宮碼頭釣客落海 消防局急救援並送金門醫院

馬上就要過年，金門卻有釣客在碼頭邊釣魚時落海，金門消防局表示，今下午接獲民眾報案，趕緊前往救援，岸巡人員於1時49分救起溺者，並將其送往金門醫院，目前患者並無大礙。

消防局表示，今下午1時30分接獲烈嶼岸巡報案，指稱烈嶼鄉九宮碼頭有1名釣客落海，需派遣人車支援，消防局獲報後立即派遣烈嶼分隊各式救援車輛及救護車共3輛、消防人員共4名，由烈嶼分隊林長好小隊長率隊前往搶救。

消防局指出，抵達現場時，岸巡人員已將溺者帶至九宮碼頭北堤消波塊處，擔任現場指揮官的林長好隨即指派消防人員確認男子意識及生命徵象，確認後，其意識清楚但體溫偏低，並立即由烈嶼91車將其送往金門醫院，患者並無大礙。

消防局呼籲，地區民眾於港區或岸際從事遊憩活動時，應注意自身安全，如發生任何緊急情事請撥打消防「119」、海巡「118」服務專線尋求協助。