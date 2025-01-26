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影／金門環島北與高陽路口停等 後面直接撞上駕駛受困

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

馬上又要過年，但金門昨晚卻出現兩自小客車撞擊情況，金門消防局接獲報案後，立即派消防車、救護車前往，救護人員及救助人員第一時間立即將受困民眾由後座救出，並交由金沙救護車急救處置後送醫治療。

消防局指出，昨晚接獲報案，於環島北與高陽路口發生車禍事件，現場為兩自小客車撞擊，指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計各式消防車、救護車5輛及職、義消人員13名前往救援。

消防局金湖、金沙車組抵達車禍現場，經指揮官環場進行救護能量評估後，現場為兩小客車碰撞一駕駛受困情形，發現傷者計一民眾受困駕駛座，立即以油壓破換器材等裝備執行夾困空間營造，並同時由救護人員持續評估患者意識生命徵象，於完成破壞後立即將民眾拖帶救出，並交由金沙救護車救護人員緊急處置後送醫，交通事故現場後續交由轄區員警處置。

馬上又要過年，但金門昨晚卻出現兩自小客車撞擊情況。圖／金門消防局提供
馬上又要過年，但金門昨晚卻出現兩自小客車撞擊情況。圖／金門消防局提供
馬上又要過年，但金門昨晚卻出現兩自小客車撞擊情況。圖／金門消防局提供
馬上又要過年，但金門昨晚卻出現兩自小客車撞擊情況。圖／金門消防局提供
馬上又要過年，但金門昨晚卻出現兩自小客車撞擊情況。圖／金門消防局提供
馬上又要過年，但金門昨晚卻出現兩自小客車撞擊情況。圖／金門消防局提供

救護車 環島 車禍 金門

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