影／楊梅休息站火燒車4死慘劇！警民第一時間衝現場 持滅火器、剪安全帶救人

國道1號楊梅休息站昨天發生電動轎車自撞分隔島起火燃燒車禍，造成4死4重傷悲劇，國道警局第二大隊楊梅分隊游姓7員警聽聞車禍撞擊聲，第一時間衝至現場與熱心民眾合力拿滅火器壓制火勢、打開車門剪斷後座安全帶搶救後座小孩和車內民眾。

國道警局第二大隊今天下午表示，國1楊梅休息站昨晚7時27分發生電動車自撞分隔島起火燃燒車禍，楊梅分隊游姓7名員警聽聞撞擊聲，大約7時28分多第一時間衝至現場，拿取分隊12支滅火器滅火及服務區商店提供的滅火器，會同熱心民眾滅火爭取救援時效，警民合力打開車門救人，剪斷後座安全帶救出受困小孩及車內民眾，員警英勇救護受困民眾，爭取黃金救援時間，家屬表示感謝。