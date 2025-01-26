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春節連假首日…故宮南院處長一家出遊驚魂 國1彰化段車輛爆胎肇事

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

國道1號彰化北向207.6公里路段昨天發生爆胎驚險事故，竟是故宮南院處長彭子程一家四口春節連假第一天出遊，碰上曾姓男子駕駛小客車爆胎，失控撞到前方，彭子程煞車踩到底，雖撞上幸僅腰部拉傷，而曾車二人受傷送醫，彭在網路發文說「感謝上天的眷顧，差1秒可能要被召喚到異世界」。

這起驚險國道事故影音曝光，從影片中看到曾男駕駛的小客車從外側車道突爆衝，跨過一輛大客車和一輛小客車，直接撞上內側護欄，再迴轉360度，內側車道彭子程駕駛的小客車急踩煞車，但仍碰撞到曾車。

國道三隊表示，這起車禍發生在25日上午10時6分，曾男(23歲)駕駛小客車行經北向207.6公里彰化埔鹽路段時，原行駛於最外側輔助車道，因爆胎失控撞擊內側護欄後橫停於內側車道，造成行駛於內線的小客車駕駛彭男煞車不及撞到曾車，曾男及乘客陳女也因撞擊護欄衝撞力過大而受傷送醫。

而遭遇「飛來橫禍」的彭子程也在網路說出驚險過程，他說，昨天全家經歷的驚險一瞬間，有如電影場景，眼看小客車突然失控橫跨4個車道垂直撞上內側護欄後，迴轉360度，撞向他前方，他全力把煞車踩到底，也怕後面追撞，幸運的是車上一家四口都沒受傷，但他腰部輕微拉傷，感謝上天的眷顧，彭妻也說「真的快嚇死」。

國道警察初步調查，雙方均無酒駕，肇事原因調查釐清中，也呼籲民眾駕車前應先檢查輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中若感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味、冒煙等，應盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道等候救援。

故宮南院處長彭子程昨天一家四口出遊，在國道1號彰化路段碰上爆胎小客車衝撞到前方，驚險畫面曝光。圖／民眾提供
故宮南院處長彭子程昨天一家四口出遊，在國道1號彰化路段碰上爆胎小客車衝撞到前方，驚險畫面曝光。圖／民眾提供
故宮南院處長彭子程昨天一家四口出遊，在國道1號彰化路段碰上爆胎小客車衝撞到前方，驚險畫面曝光。圖／民眾提供
故宮南院處長彭子程昨天一家四口出遊，在國道1號彰化路段碰上爆胎小客車衝撞到前方，驚險畫面曝光。圖／民眾提供
故宮南院處長彭子程昨天一家四口出遊，在國道1號彰化路段碰上爆胎小客車衝撞到前方，驚險畫面曝光。圖／民眾提供
故宮南院處長彭子程昨天一家四口出遊，在國道1號彰化路段碰上爆胎小客車衝撞到前方，驚險畫面曝光。圖／民眾提供

國道 失控 故宮南院 車禍 車道

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