國1電動車自撞4死相驗 駕駛成焦屍無法抽血擇期解剖

國道1號楊梅休息站昨晚發生一輛電動車自撞分隔島後瞬間起火，車內8人造成4死4傷。桃園地檢署今下午相驗死者，倪男因燒成焦屍無法抽血，將擇期解剖，另10歲兒子、4歲女兒及倪妻的2歲侄子因頭腹部外傷、胸腹部出血引起外傷性休克死亡。

桃園地檢署說明，獲悉昨晚間7點27分許，在國道1號南向71.3公里處楊梅休息站發生交通事故，檢察長戴文亮即指示與國道公路警察局聯繫處理，並由該局第二公路警察大隊於今日中午報由桃檢司法相驗，即指派檢察官林奕瑋率同法醫前往相驗。