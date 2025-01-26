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國1電動車自撞4死相驗 駕駛成焦屍無法抽血擇期解剖

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號楊梅休息站昨晚發生一輛電動車自撞分隔島後瞬間起火，車內8人造成4死4傷。桃園地檢署今下午相驗死者，倪男因燒成焦屍無法抽血，將擇期解剖，另10歲兒子、4歲女兒及倪妻的2歲侄子因頭腹部外傷、胸腹部出血引起外傷性休克死亡。

桃園地檢署說明，獲悉昨晚間7點27分許，在國道1號南向71.3公里處楊梅休息站發生交通事故，檢察長戴文亮即指示與國道公路警察局聯繫處理，並由該局第二公路警察大隊於今日中午報由桃檢司法相驗，即指派檢察官林奕瑋率同法醫前往相驗。

事故車輛由倪姓男子駕駛並搭載1名成年乘客及6名未成年乘客6名，全車共8人，其中駕駛及3名未成年乘客共4人死亡，其餘乘客仍在醫院醫治中。檢察官相驗後，成年駕駛死者擇期解剖，未成年乘客死者分別因頭腹部外傷、胸腹部出血引起外傷性休克死亡，相關事故發生事實及原因，檢方將積極調查釐清。

國一楊梅休息站旁昨晚發生嚴重車禍，一輛載了八人的電動車疑似欲駛入休息站時，不慎自撞分隔島，車頭瞬間起火燃燒，造成重大傷亡。圖／桃市消防局提供
國一楊梅休息站旁昨晚發生嚴重車禍，一輛載了八人的電動車疑似欲駛入休息站時，不慎自撞分隔島，車頭瞬間起火燃燒，造成重大傷亡。圖／桃市消防局提供

交通事故 未成年 桃園地檢署

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