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寒冷夜晚失智獨居老人呆坐馬路旁 清水巡警安全護送返家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

警方常巡邏或民眾發現失智老人，順利帶他們回家，台中一名80歲獨居老人日前天冷夜晚迷路，坐在大馬路旁，清水警分局員警巡邏發現，多方查證後找到老翁姪子，順利帶他回家。

台中市清水區80歲失智楊姓老翁，本月24日晚上自行離家獨自到清水區民族路旁卻迷途不知家的方向，該處風大且老翁體力不支呆坐在地上，適逢清水警分局清水派出所員警紀慈韋巡邏時到場，下車協助，當天寒流來襲，員警怕老翁獨自在外著涼，無法自行返家，老翁患有輕微失智症，出門後常無法正確找尋返家方向，警方詢問附近居民也沒看過此人，經多方查證得知老翁的年籍及住處後，確認老翁沒有受傷，立即協助老翁返回住家。

老翁姪子表示，他伯伯患有輕微失智現象且獨居，平時僅會在附近巷弄走走，偶會有外出找不到家的情況，沒想到這次竟獨自走到民族路大馬路旁後體力不支呆坐地上，年節將近，老翁姪子感謝警方即時發現並護送老翁返家，讓老翁可以平平安安在家過年。

清水警分局清水派出所長許逸維表示，民眾家中如有易走失年長者或有失智長輩，應多加關心與注意行蹤，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，可向地方區公所申請防走失手環，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路，防範未然，才是給家人與長輩最好的照顧與保護。

寒冷夜晚，台中一名80歲獨居老翁迷失方向獨自呆坐在大馬路旁，清水巡警安全護送返家。圖／警方提供
寒冷夜晚，台中一名80歲獨居老翁迷失方向獨自呆坐在大馬路旁，清水巡警安全護送返家。圖／警方提供

台中市 失智症 姪子 寒流 獨居老人

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