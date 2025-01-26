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驚心動魄...故宮南院處長國道驚魂！曝事故瞬間「如電影場景」

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故宮南院處長國道驚魂！曝事故瞬間「如電影場景」：差1秒可能被召喚到異世界

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

故宮南院處長彭子程一家4人，昨日上午開車要前往南投遊玩，行經北上國道1號207公里處，有輛轎車從外車道失控衝入內車道，撞擊分隔護欄，彭子程發現緊急煞車，卻還是撞上去，雖然車輛受損，幸好家人平安。事後彭子程將過程放上臉書表示「有如電影場景」、「差1秒可能要被召喚到異世界」感謝上天的眷顧。詳細車禍原因有待警方釐清。

彭子程在個人臉書發文表示，「昨天全家經歷的驚險一瞬間，重新放上完整影片有如電影場景，肇事車輛由最外側車道超速疾駛，突然失控橫跨4個車道垂直撞上內側護欄後，迴轉360度。距離我們只有約30公尺，時速100公里的煞停距離是112公尺，第一次全力把煞車踩到底（腰部輕微拉傷），也怕後面追撞，已儘量靠內側停。幸運的是車上一家四口都沒受傷，感謝上天的眷顧。#時速100公里折算成每1秒是約28公尺 #差1秒可能要被召喚到異世界」

他在臉書放上影片及照片，許多網友都為他捏一把冷汗，「看影片很有感欸，驚心動魄」、「平安最重要」、「超驚險！人平安最重要！」、「太驚險了 幸好有剎住也沒有產生追撞 平安最重要！」、「還好你有保持一定的安全距離，否則不堪設」、「人平安最重要！剛好可以換車！」。

國道警方表示，這起事故於昨天10點6分發生在國道1號北向207.6公里處，23歲曾姓男子駕駛自小客車行駛輔助車道，因爆胎失控撞擊內側護欄後橫停於內側車道，54歲彭姓男子駕駛自小客車行駛內線車道時，因煞車不及而撞上，該起事故造成曾男及乘客陳女（27歲）受傷送醫。相關駕駛人均無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

國道警方呼籲用路人，駕車前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。

故宮南院處長彭子程與家人，昨日上午行經北上國道1號207公里，有輛轎車疑爆胎失控衝入內車道，彭子程急煞躲避仍發生車禍。圖／翻攝彭子程臉書
故宮南院處長彭子程與家人，昨日上午行經北上國道1號207公里，有輛轎車疑爆胎失控衝入內車道，彭子程急煞躲避仍發生車禍。圖／翻攝彭子程臉書
故宮南院處長彭子程與家人，昨日上午行經北上國道1號207公里，有輛轎車疑爆胎失控衝入內車道，彭子程急煞躲避仍發生車禍，幸好全家平安，事後他將影片、照片放上臉書與網友分享開車千萬小心。圖／翻攝彭子程臉書
故宮南院處長彭子程與家人，昨日上午行經北上國道1號207公里，有輛轎車疑爆胎失控衝入內車道，彭子程急煞躲避仍發生車禍，幸好全家平安，事後他將影片、照片放上臉書與網友分享開車千萬小心。圖／翻攝彭子程臉書

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