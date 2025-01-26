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普通重機騎士凌晨上國道自摔 公路警察開罰

中央社／ 桃園26日電

國道公路警察局表示，今天凌晨3時許，在國道1號楊梅路段發生普通重型機車自摔案，騎士手、腳擦挫傷，酒測值為零，事故部分當事人將自行處理，機車違法行駛高速公路警方已依法製單。

第一公路警察大隊表示，今天凌晨3時14分許接獲桃園市110通報，在國1南向57.2公里中壢路段有機車騎上國道，立即通知交控調閱監視系統畫面，查看到一輛普通重型機車已騎到國1高架南向61公里處正往南繼續騎乘，立即派遣巡邏車前往查處。

警方指出，由於機車騎士持續往國道南下方向行駛，且已離開第一公路警察大隊轄線，員警立即通知第二公路警察大隊勤指協助攔查，但警方在行經南向76.8公里楊梅路段時，巡邏車發現機車因不明原因自摔在內側車道上。

第一公路警察大隊說，事故造成莊姓男騎士（40歲）手、腳輕微擦挫傷，檢傷後無大礙，酒測值為零，事故部分因未與其他車輛碰撞，當事人將自行處理，至於機車行駛高速公路行為已違反道路交通管理處罰條例，警方已依法製單，可處新台幣3000元以上，6000元以下罰鍰。

警方呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，若不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，可利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。

國道 警察 高速公路

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