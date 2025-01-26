年前周末淨化治安 桃警威力掃蕩接連抓2通緝犯

年前為淨化治安，維護民眾安全歡度新年，桃園市警察局規劃執行威力掃蕩專案，昨日執行專案臨檢勤務，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩，展現警方打擊犯罪維護治安之決心。

桃園警分局指出，景福所員警昨晚10點20分許在民權路某KTV執行臨檢，查獲24歲田姓男子涉嫌過失傷害遭通緝，他辯稱已經開過庭，但警方一查發現田男有去地檢署開庭但是未到地方法院開庭，員警立即將其逮捕。

埔子所員警昨晚11點28分許在大同路某KTV執行臨檢時，查獲19歲吳姓男子因涉嫌過失傷害案件遭發布通緝中，他表示之前開過庭了，但經查通緝並未撤銷，他才表示準備開庭但還沒去，員警立即將其逮捕，兩人均依法解送歸案。

另外蘆竹警分局指出，昨日及今日夜間實施擴大臨檢專案勤務重點打擊，計動員35名警力、臨檢場所3處，以展現維護治安之決心，打造安心社會。

本次專案勤務查獲過失傷害2件2人、毒品1件1人、詐欺2件2人、妨害自由1件1人、洗錢防制法通緝1件1人、不能安全駕駛通緝1件1人、各類刑案計8件8人，另有失聯移工1名，交通違規取締闖紅燈、無照駕駛、遮蔽車牌等多項交通違規案件，總計20件。

桃園分局長王智民表示，警方執法沒有假期，將持續加強執法力度，掃蕩一切違法情事，絕不容許宵小蠢動。蘆竹分局長楊贊鈞則說，警方將持續加強夜間巡邏及臨檢，嚴密監控轄區治安狀況，呼籲民眾共同維護治安，若發現任何治安狀況，請立即撥打110報案。