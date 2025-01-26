楊梅休息站車禍4死4傷悲劇相驗 他悲慟姊夫一家和孩子遇劫

國道1號楊梅休息站昨天發生電動轎車自撞分隔島車禍釀成4死4傷悲劇，家屬接獲噩耗趕到醫院一夜奔波，今天到現場清理遺物及至中壢儀館相驗遺體，展姓2歲男童不治、4歲姊姊搶救中，原本住院的展父趕忙出院與妻子一起北上處理，展父表示，明明只是出遊返家，沒有想到半途發生事故。

國1楊梅休息站發生重大車禍，倪男昨天晚上駕駛電動轎車搭載展姓妻子、3個孩子及展妻弟弟的3個孩子、1個外甥女，在楊梅休息站自撞分隔島引發火燒車，倪男當場死亡，10歲倪姓男童送醫不治、4歲倪姓女童、2歲展姓男童今早宣告不治，4名傷者仍在醫院搶救中，展女昏迷指數低、8歲倪姓男童2度燒燙傷急救中、11歲吳姓女童臉部7%二度燒燙傷、4歲展姓女童意識清楚。

倪男家屬、展童的父母今天上午前往車禍現場清理遺物，桃檢檢察官林奕瑋今天下午率法醫、國道警方進行相驗倪男等4人遺體，倪男母親、展童母親前往陪同相驗，神情哀戚，家屬未發一語，目前相驗中。

展父表示，他和姊姊、倪姓姊夫、孩子都租在台中租房，他因住院、妻子在醫院照顧，將3個孩子託姊姊照顧，前天倪男原要帶孩子去逢甲夜市，人太多改去倪男桃園老家逛街，昨天準備帶一家人及展童姊弟返回台中會合返回雲林過年，沒想到發生車禍，該輛電動車是租賃車，姊夫有習慣輔助駕駛，是否因此發生車禍，後續要問租車公司。