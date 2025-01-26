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林葉亭父陳屍民家水塘　檢警赴台北懷愛館相驗時間出爐

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

藝人林葉亭85歲父親離家走失，今早被發現陳屍台北市士林區一處民宅水塘內，遺體午間送往台北懷愛館安置，警方完成相關筆錄後，檢警預計今午3時在懷愛館相驗遺體，釐清死因及案情。

有造型專家之稱的林葉亭，近日持續上網發文求助，指父親林葉增患有失智症，1月16日家中大掃除，林父從士林區住家外出走失。

台北市消防局表示，今早9時29分獲報，民眾在士林區至善路三段150巷21弄附近一處水塘發現遺體，目測死者約70歲男性，肢體浮腫，身分不明。警方表示，現場是一處民家水塘，民眾發現遺體出現在草叢中，員警封鎖現場採證，也通知林男家屬到場指認。

據悉，消防局1月17日起每日集結搜救人員，兵分多路在士林區翠山地區地毯式搜索林男蹤跡，共投入逾400人次，至1月24日搜索無果後暫停行動。民間搜救隊持續搜索，今晨6時許經民家水塘時，2隻搜救犬疑似嗅出異味發現異狀，但因私人土地無法進入而未發現林男身影。

林男陳屍的民家水塘，地主長期因病住院，平時不在家中，每周委託林姓男子幫忙整地除草，林男今早9時許準備上工時，驚見雜草叢生的水塘內有遺體倒臥其中，嚇得立刻報警處理，警消將遺體打撈上岸後，林葉亭等人透過面容、衣著、鞋子等特徵確認死者是林男，相擁崩潰痛哭。

案發水塘屬私人土地，多方有圍籬阻隔，常人難進出，水塘內雜草叢生，水位高度約70公分，員警初步觀察發現，林男倒臥處有滑動、抓拉痕跡，林男身上無明顯外傷，警方初步不排除林男從其他小徑進入水塘，滑倒發生意外，但確切案情仍待調查。

藝人林葉亭85歲父親離家走失，今早被發現陳屍台北市士林區一處民宅水塘內。記者李隆揆／翻攝
藝人林葉亭85歲父親離家走失，今早被發現陳屍台北市士林區一處民宅水塘內。記者李隆揆／翻攝

北市 失智症 遺體

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