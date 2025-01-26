林葉亭父外出10日成冰冷遺體 警提醒注意「3不6要」

藝人林葉亭85歲父親離家走失，今早被發現陳屍台北市士林區一處民家水塘內，家屬悲痛認屍，據悉林父患有失智症，非首次走失，警方提醒，民眾家中有失智家人，務必做好「三不六要」，以求意外走失的家人找到回家路。

警方表示，高齡社會常有失智長者外出後失蹤，家人有失智症狀的民眾務必注意「三不六要」原則，「三不」是報案不用等、不用跑、不用錢，「六要」是要更新照片、要替長者配戴愛心手鍊、要做指紋捺印、要替長者別上愛心布標、要攜帶GPS定位裝置、要加強鄰里守望相助，力求意外發生時，失至家人可以盡早找到返家路。

有造型專家之稱的林葉亭，近日持續上網發文求助，指85歲父親林葉增1月16日離家走失，警、消獲報也展開搜索，其中台北市消防局1月17日至24日間投入逾400人次展開地毯式搜索皆無果，改由民間搜救隊持續搜尋。

警方今早9時許獲報，士林區至善路三段150巷21弄附近一處民家，地主生病長期住院，委託林姓男子協助整地除草，今早上工發現水塘草叢中有一具男屍，員警到場發現男屍特徵與林父相符，通知家屬到場指認，林葉亭等人透過面容、衣著、鞋子等特徵，確定死者為林父，遺體目前已移往台北懷愛館等待相驗。