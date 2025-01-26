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影／台中熟女要撿背包 走台鐵栗林站軌道 警開罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

鐵路警察局台中分駐所在今早9時許獲報，台鐵栗林站有名女子侵入軌道，造成台鐵慢速行駛，警方到場將侵入軌道的高姓女子帶回，經查，高女從松竹站搭到栗林站下車，但背包疑遺留在松竹站，因此從欲從維修軌道走回，高女精神狀況不佳，警方將違反鐵路法開罰。

鐵路警察局台中分駐所在今早9時許，接獲台鐵豐原站⾏⾞室通報，於栗林站南端有⺠眾進⼊軌道，經派遣2名警⼒前往查處，女子侵入車站軌道，也一度造成栗林往返潭子（K182+300處）以限制時速25公里慢行。

警方調查，侵入軌道的高姓女子（45歲）購買車票從松竹站搭到栗林站，疑因為尋找遺留⾄松⽵站個⼈背包，違反鐵路法規定，從栗林站南端往南⾏⾛維修通道。

警方將依鐵路法開罰，可罰1萬元至5萬元，另外因高女精神狀況不佳，也將聯絡家屬帶回修養。

鐵路警察局呼籲，有關⾏⼈、⾞輛不得侵⼊鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內⾮供公眾通⾏之處所，違反者依鐵路法裁罰。

台中市高姓女子今早侵入台鐵栗林車站軌道，警方到場帶回。記者陳宏睿／翻攝
台中市高姓女子今早侵入台鐵栗林車站軌道，警方到場帶回。記者陳宏睿／翻攝

台鐵 警察 豐原

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