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花蓮403地震新加坡夫妻失蹤 老公遺骸找到了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮去年403大地震造成18人死亡、2人失蹤，澳大利亞籍新加坡遊客夫妻受困砂卡礑步道內失聯，家屬透過花蓮地檢署向法院聲請死亡宣告，於去年底獲准。不過本月11日有農民在河谷發現疑似人骨，經警方取回鑑定後，確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，證實已罹難。

花蓮警方表示，1月11日要到五間屋上山務農的王姓居民，在距離砂卡礑步道約1.5公里處附近，發現河谷有疑似人骨而報警。但步道損毀，鑑識人員來回爬近4小時取得，新加坡夫妻兒子曾經來台採集DNA，經過比對後，24日確認吻合，證實人骨是新加坡夫妻中的男性人骨。

檢警初步研判，步道大水管後方有大面積坍方，遺體遭掩埋，可能被颱風雨水沖刷到河谷，沿著發現地點周邊搜索，卻沒有發現其他骨骸；警方第一時間聯繫家屬，後續將遺骸發還家屬。

去年4月3日上午7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2強震，澳大利亞籍新加坡遊客夫妻2人Sim Hwee Kok、Neo Siew Choo疑似受困砂卡礑步道失聯，家屬去年底請檢方向法院聲請，確定夫妻死亡及死亡時間，檢察官依災害防救法第62條規定，向花蓮地院提出聲請。

花蓮地院綜合各項事證，認為2人於4月3日因遭遇災害而失蹤，確定死亡，死亡時間定為113年4月3日下午12時，准予檢察官聲請並依法宣告。家屬仍希望台灣繼續尋找失蹤夫妻，檢方也轉達相關單位妥適處理，期盼家屬均得以寬慰。

花蓮去年403大地震造成澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，本月11日有農民在河谷發現人骨，鑑定後確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，確定其罹難。圖／民眾提供
花蓮去年403大地震造成澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，本月11日有農民在河谷發現人骨，鑑定後確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，確定其罹難。圖／民眾提供
花蓮去年403大地震造成澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，本月11日有農民在河谷發現人骨，鑑定後確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，確定其罹難。圖／民眾提供
花蓮去年403大地震造成澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，本月11日有農民在河谷發現人骨，鑑定後確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，確定其罹難。圖／民眾提供
花蓮去年403大地震，造成太魯閣國家公園砂卡礑步道崩塌，澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，本月11日有農民在河谷發現人骨，鑑定後是47歲男子Sim Hwee Kok遺骸，確定其罹難。圖／太管處提供
花蓮去年403大地震，造成太魯閣國家公園砂卡礑步道崩塌，澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，本月11日有農民在河谷發現人骨，鑑定後是47歲男子Sim Hwee Kok遺骸，確定其罹難。圖／太管處提供

失蹤 死亡 花蓮

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