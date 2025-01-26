楊梅休息站4死4傷車禍 雲林鄰居嘆：這年可怎麼過！

國1楊梅休息站昨晚發生電動車自撞起火事故，造成倪姓男駕駛等4名大人小孩死亡，副駕駛座倪妻展姓女子及另3名小孩重傷，該車是在回鄉雲林斗六市途中發生不幸，其雲林的家今天不但沒人，客廳燈仍亮著，顯見匆忙出門，鄰居也為他們感到難過。

倪姓男子昨晚開一部休旅電動車，搭載妻子展女及6名孩童，展女坐在副駕駛座，孩童均在後座，其中有3個小孩是倪姓夫妻的孩子，分別為10歲男童、8歲男童及4歲女童；另3人則是展女弟弟的小孩，為11歲女童、4歲女童及2歲男童。

一車大人小孩共8人準備先回台中住處，再回雲林老家過年，不料，昨晚七時許，開車準備進入楊梅休息站休息時，自撞分隔島車子起火燃燒，倪男當場死亡、10歲倪姓男童、4歲倪姓女童及2歲展姓男童送醫不治，其餘四人則受輕重傷。

位在雲林斗六市展女的老家，今天空無一人，客廳燈還亮著，可能是昨晚接到不幸消息，舉家趕往楊梅。展女的鄰居指出，展女的父母在斗六開設臭臭鍋多年，展女家中是老大，還有弟弟妹妹，展女也曾在斗六住家開設麵攤，以電商外送為主，生意不錯，幾年前才去北部做生意後，就很少回家。

鄰居表示，展女大弟原本也都在父母的火鍋店幫忙，這次車上發生意外的幾個孩子，也是展之大弟的孩子，其中11歲女童平常很照顧弟妹，幾個月前才隨著父母北上，這次順便跟著姑姑回南部，沒想到發生意外造成如此傷亡，實讓人難過與不捨。