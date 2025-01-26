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詐團假扮敘利亞軍醫騙同情 約在花蓮車站交錢被識破
花蓮七旬陳姓婦人在網路上收到自稱派駐在敘利亞的軍醫，佯稱部隊遭恐怖攻擊，家中還有女兒要照顧想退伍，以騙取同情心；還有假冒軍方的詐團，跟陳女說退休條件須交付美金5000元，詐騙新台幣16萬元，但詐團食髓知味還要20萬元，陳女發現被騙報警，車手黃姓女子遭逮，依詐欺罪移送法辦。
陳姓婦人在臉書認識一名自稱在敘利亞的戰地軍醫，對方經常噓寒問暖，並分享國外戰地生活，不到2個月，詐團稱部隊遭恐怖攻擊，家中還有女兒要照顧，自己想要退伍，騙取陳女同情心。
詐團跟陳女說，若軍醫想提早退休，需要律師費及手續費共5000元美金，陳女表示願意幫忙支付，詐團則派代理人取款，陳女與代理人黃姓女子在花蓮車站見面，新台幣16萬2560元交給黃姓車手，後來詐團表示還需要手續費、機票費、疏通費用要再付20萬元，陳女驚覺有異上網查詢識破，到派出所報案。
陳女向警方告知，會在花蓮車站與詐團代理人面交，員警當場逮捕40多歲黃姓女子，經查黃女受詐騙集團指示，假冒代理人領取現金，訊後警方依刑法詐欺罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。
新城警分局呼籲，詐騙手法層出不窮，但多數都有一定說法及劇本，導致民眾受騙上當，若有陌生人請求匯款或面交金錢時，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線查詢，或上165打詐儀表板（https://165dashboard.tw/），有各式詐騙案例分享。
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