詐團假扮敘利亞軍醫騙同情 約在花蓮車站交錢被識破

花蓮七旬陳姓婦人在網路上收到自稱派駐在敘利亞的軍醫，佯稱部隊遭恐怖攻擊，家中還有女兒要照顧想退伍，以騙取同情心；還有假冒軍方的詐團，跟陳女說退休條件須交付美金5000元，詐騙新台幣16萬元，但詐團食髓知味還要20萬元，陳女發現被騙報警，車手黃姓女子遭逮，依詐欺罪移送法辦。

陳姓婦人在臉書認識一名自稱在敘利亞的戰地軍醫，對方經常噓寒問暖，並分享國外戰地生活，不到2個月，詐團稱部隊遭恐怖攻擊，家中還有女兒要照顧，自己想要退伍，騙取陳女同情心。

詐團跟陳女說，若軍醫想提早退休，需要律師費及手續費共5000元美金，陳女表示願意幫忙支付，詐團則派代理人取款，陳女與代理人黃姓女子在花蓮車站見面，新台幣16萬2560元交給黃姓車手，後來詐團表示還需要手續費、機票費、疏通費用要再付20萬元，陳女驚覺有異上網查詢識破，到派出所報案。

陳女向警方告知，會在花蓮車站與詐團代理人面交，員警當場逮捕40多歲黃姓女子，經查黃女受詐騙集團指示，假冒代理人領取現金，訊後警方依刑法詐欺罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。