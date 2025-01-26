快訊

電動車起火 陸網：三元鋰電池「等同不給逃生機會」

歐巴馬婚變謠言滿天飛！好萊塢A咖女星被指當小三

楊梅休息站4死4傷車禍 雲林鄰居嘆：這年可怎麼過！

他生前盡力南庄消防分隊求助 24分鐘送醫仍回天乏術

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

51歲日姓男子今天上午疑似急性心肌梗塞，他最後力氣開車到苗栗縣政府消防局南庄分隊前按喇叭求助，消防隊員發現他失去呼吸心跳，24分鐘內緊急送頭份市為恭醫院急救，但仍回天乏術。

一輛轎車今天上午8點14分開進南庄消防分隊，按了一聲喇叭後沒有動靜，消隊分隊值班人員警覺有異察看，車內駕駛座日男沒有意識，值班人員趕緊找來同事幫忙，日男已經身體僵硬無力，失去呼吸心跳。

救護員沿途給予日男自動心肺復甦機，建立輸液管道、注射多隻強心劑（腎上腺素），AED不建議電擊，8點38分趕到為恭醫院，醫護全力搶救，仍回天乏術，懷疑急性心肌梗塞造成，全案由警方進一步處理中。

中央氣象署發布26日至29日苗栗地區清晨寒流低溫橙色燈號警報，消防局今天另接獲一起騎車路倒失去呼吸心跳送醫急救案例，提醒民眾老 弱婦孺、心血管疾病及外出，特別要注意保暖措施。

51歲日姓男子今天上午開車到苗栗縣政府消防局南庄分隊前按喇叭求助，消防隊員發現他失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術。圖／民眾提供
51歲日姓男子今天上午開車到苗栗縣政府消防局南庄分隊前按喇叭求助，消防隊員發現他失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術。圖／民眾提供

保暖 南庄 心肌梗塞

延伸閱讀

10歲童魂斷起火電動車 湖口仁慈醫院全力急救仍挽不回

年前傳火警！金門一天2火災 消防急出動：應保持高度警覺

中橫公路傳死亡車禍…6旬男搭公車上班 裡冷吊橋前遭撞飛5公尺

年前不平靜！竹東爆槍戰疑黑道火拚 8人送醫1命危

相關新聞

影／合歡山武嶺半夜驚見男子持長槍徘徊 警方追查中

合歡山武嶺亭即時影像有「全國最常被監看的監視器」之稱，常有民眾用來拍照打卡留念，甚至搞怪、打廣告，日前才有「雨衣怪客」在...

林葉亭父親失蹤11天尋獲遺體 專家：失智者多水域遇難

藝人林葉亭85歲的父親失蹤11天，今天早上有民眾報警，在台北市至善路三段旁的水池發現一具男屍，家屬到場確認就是走失多天的...

年節糾紛！妻拿行李搭台鐵夫強阻 乘客爆氣：你坐好

鐵路警察局台中分局在24日傍晚獲報，台鐵區間車有乘客糾紛，警員當場查處，案發時是賴姓男子的妻子因金錢糾紛，拿行李要離家，...

面容衣著鞋子都相符 家屬悲認水塘男屍是林葉亭走失父

藝人林葉亭85歲父親日前離家走失，警、消協尋10日，今早民眾在台北市士林區一處水塘內發現特徵與林父相符的男屍，經警方採證...

林葉亭父陳屍民家水塘　檢警赴台北懷愛館相驗時間出爐

藝人林葉亭85歲父親離家走失，今早被發現陳屍台北市士林區一處民宅水塘內，遺體午間送往台北懷愛館安置，警方完成相關筆錄後，...

林葉亭父外出10日成冰冷遺體 警提醒注意「3不6要」

藝人林葉亭85歲父親離家走失，今早被發現陳屍台北市士林區一處民家水塘內，家屬悲痛認屍，據悉林父患有失智症，非首次走失，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。