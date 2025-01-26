他生前盡力南庄消防分隊求助 24分鐘送醫仍回天乏術
51歲日姓男子今天上午疑似急性心肌梗塞，他最後力氣開車到苗栗縣政府消防局南庄分隊前按喇叭求助，消防隊員發現他失去呼吸心跳，24分鐘內緊急送頭份市為恭醫院急救，但仍回天乏術。
一輛轎車今天上午8點14分開進南庄消防分隊，按了一聲喇叭後沒有動靜，消隊分隊值班人員警覺有異察看，車內駕駛座日男沒有意識，值班人員趕緊找來同事幫忙，日男已經身體僵硬無力，失去呼吸心跳。
救護員沿途給予日男自動心肺復甦機，建立輸液管道、注射多隻強心劑（腎上腺素），AED不建議電擊，8點38分趕到為恭醫院，醫護全力搶救，仍回天乏術，懷疑急性心肌梗塞造成，全案由警方進一步處理中。
中央氣象署發布26日至29日苗栗地區清晨寒流低溫橙色燈號警報，消防局今天另接獲一起騎車路倒失去呼吸心跳送醫急救案例，提醒民眾老 弱婦孺、心血管疾病及外出，特別要注意保暖措施。
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