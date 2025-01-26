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林葉亭父親失蹤11天尋獲遺體 專家：失智者多水域遇難

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

藝人林葉亭85歲的父親失蹤11天，今天早上有民眾報警，在台北市至善路三段旁的水池發現一具男屍，家屬到場確認就是走失多天的父親，當場情緒崩潰。失智老人基金會處長陳俊佑表示，失智長輩有行為功能及認知障礙，視角處於混亂的世界，如果走失回不了家，很容易因脫水或失溫而過世。

林葉亭的父親發生憾事，在一處民宅的水池被發現，陳俊佑指出，「長輩可能想喝水。」他說，有多數的失智長輩被尋獲時，都是在水池、水溝、河床邊，因為他們雖然認知功能有問題，但是生理反應口渴想喝水，直覺朝著這些水源地區走去，因腦病變對於距離、高低無法正確做判斷，可能失足跌倒。

陳俊佑說，每個失智長輩的身體健康狀況不同，有些人是因中年慢性病所引起，例如高血壓、糖尿病、肥胖等。如果患有糖尿病，在走失期間沒有攝取食物，短時間內會因血糖過低而昏迷。而冬天氣溫驟降，更增添危險性，一旦走失很容易失溫，死亡率提高4成。

陳俊佑提醒，照護失智家人是一場長期抗戰，失智者若具有行動能力，任何時間、地點都可能發生走失事件，家屬一定要提前做好準備。掌握「走失協尋三不七要」原則，協尋報警不用等、不用跑、不用錢；七要為配戴緊急連絡卡、更新照片、愛的手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助。

嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽表示，失智人口持續攀升，失智者走失是家屬心中最深的傷痛，預防措施更顯重要。如果長者排斥配戴追蹤裝備，建議可將追蹤器放置在出門常帶的必備物品中，例如鞋子、外套、手杖等。

張舜欽說，失智症患者有固執的行為模式，出門一定會攜帶某樣物品、喜歡走某些路線，家屬或照顧者可多觀察長輩外出的習慣，多使用預防走失輔具，當發生緊急事件時，可增加被動尋找的資訊與機會。

寒冬時節，失智老人走失很容易因脫水或失溫而過世，專家呼籲，提前做好預防走失措施。本報資料照片
寒冬時節，失智老人走失很容易因脫水或失溫而過世，專家呼籲，提前做好預防走失措施。本報資料照片

失智症 糖尿病 長輩

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