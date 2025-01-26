影／合歡山武嶺半夜驚見男子持長槍徘徊 警方追查中

合歡山武嶺亭即時影像有「全國最常被監看的監視器」之稱，常有民眾用來拍照打卡留念，甚至搞怪、打廣告，日前才有「雨衣怪客」在鏡頭前直播大跳16蹲，今凌晨更出現有人疑持長槍在武嶺亭附近走動，引發關注，警方已介入追查了解。

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，不少民眾會透過「武嶺亭即時影像」查看即時路況，入冬後關注度更高，常被用來確認雪況，或線上追雪過乾癮，因此有「全國最常被監看的監視器」之稱，甚至會在鏡頭前擺姿勢截圖留念。

由於，不少人會利用武嶺亭即時影像拍照留念，刻意在鏡頭前搞笑、奇裝異服搞怪，甚至舉牌告白或打廣告，日前更有民眾穿雨衣在深夜低溫下，冒雨苦守在武嶺亭旁10小時，期間大跳16蹲、比愛心等，與網友互動，被稱為「雨衣怪客」。

而因合歡山近期入夜溫度都在零度以下，只要水器搭配就可望降雪，因此深夜仍有不少人關注即時影像看雪況，不料，今凌晨的即時影像中卻出現一名男子，且其手中疑似手持長槍，獨自一人在武嶺亭平台上走動，待了大概20分鐘才離去。

該名男子疑似持槍在武嶺亭附近徘徊的行徑，也引發關注，在線上查看即時影像的網友一頭霧水，有人開玩笑詢問「是在站哨嗎」，也有人猜測步槍應該是生存遊戲槍枝、應是57式步槍，也有不少人覺得該行為不妥，因此協助通報警方。

仁愛警分局也證實，今凌晨2時獲報，有男子持長槍在武嶺徘徊，立刻派遣警力前往查察，但到場未發現該男子，逐一盤查周邊人車也未發現可疑人事物，將調閱相關監視器畫面進一步追查，並釐清該槍枝真實性，如違法將依法送辦裁處。