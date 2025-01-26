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國1楊梅電動車自撞釀重大死傷 專家籲車內必放1物保命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號楊梅休息站昨晚發生一輛電動車自撞分隔島後瞬間起火，車內2大6小共8人已造成1大3小4人不治，另4人仍在搶救。面對電動車災後火警，桃園市消防局車禍救助教官建議，電動車車主平時一定要在車內準備「車窗擊破器」，避免因車輛斷電後開啟不了車門，多一道逃生出口。

桃園市消防局車禍救助教官、楊梅分隊小隊長來張智指出，現在越來越多人駕駛電動車，建議乘客及車主平時在車上準備車用滅火器，並放置在駕駛座位置，目的不是為了將火熄滅，因電動車起火後很難輕鬆撲滅，而是「延長逃生時間」也可以作為破窗使用。

來張智說，如果想要更全面的準備，駕駛可以備妥車窗擊破器，尤其對於電動車車主更加一定要準備。電動車手把設計與一般燃油車不同，電動車是電控式，一般燃油車則是機械式，萬一電動車斷電就無法開啟車門，而每種廠牌車型不一樣，以目前國內使用占比最高的廠牌特斯拉來看，即為設計駕駛及副駕駛座門把還有第二層機械式開關，但後座就沒有；以昨晚楊梅重大車禍來看，所有車門都有設計機械式開關，但因車頭變形，導致駕駛及副駕駛座卡住難以救援。

來張智表示，若是車外的人要救援受困乘客，電控式車門打不開，可以持滅火器將打破，前提是不能打破前擋玻璃，因為前擋玻璃為加厚玻璃，要打破車門玻璃較為容易。

來張智強調，車主平時也可以準備防火毯，萬一電動車發生災害後起火，裡面沒有人受困時便可以使用防火毯蓋上車身阻絕火勢，避免火勢擴大。如果車內有人受困但沒有起火，建議旁人先將車門打開，椅子全部躺平，暫時不要動到患者以免受傷，萬一後續起火要將人拉出來，要從火勢對面拉出，避免受傷。

國一楊梅休息站旁昨晚發生嚴重車禍，一輛載了八人的電動車疑似欲駛入休息站時，不慎自撞分隔島，車頭瞬間起火燃燒，造成重大傷亡。記者翁唯真／翻攝
國一楊梅休息站旁昨晚發生嚴重車禍，一輛載了八人的電動車疑似欲駛入休息站時，不慎自撞分隔島，車頭瞬間起火燃燒，造成重大傷亡。記者翁唯真／翻攝

車主 電動

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