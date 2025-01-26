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傻眼！點了龍蝦三明治卻變蝦仁 南方澳海鮮店遭指控涉詐騙
消費者與親友到宜蘭南方澳餐廳用餐，點了一道龍蝦三明治，菜送上來卻不見龍蝦，客人錄影掀開三明治揭露真相，不滿在臉書貼文「南方澳海鮮餐廳點龍蝦三明治『竟是蝦仁』，老闆改口：龍蝦頭只是裝飾」。記者今天採訪店家回應，是誤會啦，客人吃的是「大蝦三明治」。
南方澳是3大知名海港之一，海鮮餐廳林立，位於蘇澳鎮漁港路一家知名海鮮餐廳昨晚被消費者指控「詐騙」，民眾在爆料公社臉書貼文，「點了龍蝦三明治，好奇翻開，結果是蝦仁」，「詢問老闆，老闆改口說是大蝦」#龍蝦頭只是裝飾，但菜單計價跟點單的當下，都是點龍蝦三明治。
帳單消費總價1萬580元，每道菜都點兩份，其中爭議的龍蝦三明治價格一份是780元。網友批評，不應該欺騙消費者，還放了一隻龍蝦頭在菜盤邊，誤導消費者；但也有人說，真正的龍蝦一尾至少上千元。
記者今天採訪店家表示，一切都是誤會，客人昨天使用的是「大蝦三明治」，菜單上面有寫那一份三明治的價格是780元，如果是龍蝦三明治的價格一份至少要1200元以上，若活龍蝦的價格更貴，目前龍蝦價格每兩約130元，可能沒有跟客人解釋清楚才造成誤會。
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