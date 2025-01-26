年節糾紛！妻拿行李搭台鐵夫強阻 乘客爆氣：你坐好

鐵路警察局台中分局在24日傍晚獲報，台鐵區間車有乘客糾紛，警員當場查處，案發時是賴姓男子的妻子因金錢糾紛，拿行李要離家，搭區間車時，二人在車廂內發生拉扯，有乘客上前勸架，因賴男情緒激動，還有乘客高分貝要賴冷靜「你坐好」，才未衍生後續衝突。

鐵路警察局台中分局指出，有關流傳在網路社群「社會事新聞影音」的影片，發生在24日下午5時許，當時獲報台鐵區間車2224次5⾞內發⽣旅客糾紛情事，員警⽴即前往現場。

經查，此案涉案雙方是夫妻關係，賴姓男子（49歲）因金錢問題與妻子起口角，賴妻衍生離家念頭，拿著行李欲搭台鐵，賴男在該班車欲阻止賴女離家，衍生衝突，附近乘客發現後，協助勸架、報警。

警方到場處置，協助賴妻聲請通常保護令，因農曆春節將屆，警⽅關懷賴妻⾝⼼狀況，另⾏通知賴妻的哥哥到場協助，帶返家休息。