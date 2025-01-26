國1楊梅火燒車4死悲劇 警初勘疑電動車超載…

國道1號楊梅休息站昨晚驚傳一輛電動車自撞分隔島後瞬間起火，車內2大6小共8人，車禍緊急送醫至今，造成1大3小共4人不治，另四人生命垂危搶救中，國道警方今天上表示，該車禍是否輔助自駕，抑或疲勞駕駛或病史引發，因為該車前燒掉，起火原因由桃園檢方今天下午相驗和勘驗釐清。

國道警方、桃園市消防局調查，從事電商生意的40歲倪姓男子駕駛電動車，搭載展姓妻子（39歲）與2子1女（10歲、8歲、4歲）、展女弟弟的1女1子（4歲、2歲），及展女的吳姓外甥女（11歲），一車大小8人超載，準備返回雲林老家過年。

昨晚7時27分行經於國道1號南向71.3公里楊梅休息站 疑似駛入該休息站時，不慎自撞休息站分隔島當場起火燃燒，消防人員緊急送醫急救至今天上午，仍不幸造成倪姓駕駛與他的10歲、4歲子女及展姓男童共大小4人不治，倪妻展姓女子與其他3童仍有生命危險搶救中。