面容衣著鞋子都相符 家屬悲認水塘男屍是林葉亭走失父
藝人林葉亭85歲父親日前離家走失，警、消協尋10日，今早民眾在台北市士林區一處水塘內發現特徵與林父相符的男屍，經警方採證、打撈，家屬以男屍面容、衣著等特徵，已確認死者確實是林父。
有造型專家的藝人林葉亭，近日持續上網發文求助，指父親林葉增85歲患有失智症，1月16日在家中大掃除時從士林區住家離家走失。
案發至今10日，台北市消防局表示，今早9時29日獲報，民眾在士林區至善路三段150巷21弄旁一處邊坡下發現遺體，目測死者約70歲男性，肢體浮腫，身分待確認。
警方表示，現場是一處民家水塘，雜草叢生之中，民眾發現遺體，今早鑑識員警到場採證，也通知林父家屬到場指認。
據悉，林葉亭胞姊率先到場，一見男屍面容便認為「八成是父親」，經打撈遺體上岸，林女透過男屍面容、衣著、鞋子等特徵，進一步確認死者是走失的林父。
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