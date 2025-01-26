快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

面容衣著鞋子都相符 家屬悲認水塘男屍是林葉亭走失父

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

藝人林葉亭85歲父親日前離家走失，警、消協尋10日，今早民眾在台北市士林區一處水塘內發現特徵與林父相符的男屍，經警方採證、打撈，家屬以男屍面容、衣著等特徵，已確認死者確實是林父。

有造型專家的藝人林葉亭，近日持續上網發文求助，指父親林葉增85歲患有失智症，1月16日在家中大掃除時從士林區住家離家走失。

案發至今10日，台北市消防局表示，今早9時29日獲報，民眾在士林區至善路三段150巷21弄旁一處邊坡下發現遺體，目測死者約70歲男性，肢體浮腫，身分待確認。

警方表示，現場是一處民家水塘，雜草叢生之中，民眾發現遺體，今早鑑識員警到場採證，也通知林父家屬到場指認。

據悉，林葉亭胞姊率先到場，一見男屍面容便認為「八成是父親」，經打撈遺體上岸，林女透過男屍面容、衣著、鞋子等特徵，進一步確認死者是走失的林父。

經打撈遺體上岸，林女透過男屍面容、衣著、鞋子等特徵，進一步確認死者是走失的林父。記者李隆揆／翻攝
經打撈遺體上岸，林女透過男屍面容、衣著、鞋子等特徵，進一步確認死者是走失的林父。記者李隆揆／翻攝

北市 特徵 遺體

延伸閱讀

爸爸失聯11天遺體尋獲 林葉亭確認身分當場崩潰

找到了？林葉亭父失蹤10天 至善路旁住家池塘疑出現男屍

與林葉亭爸爸特徵相似！警方待家屬指認

失智父走失10天！發現特徵相似男屍　林葉亭確認崩潰

相關新聞

影／合歡山武嶺半夜驚見男子持長槍徘徊 警方追查中

合歡山武嶺亭即時影像有「全國最常被監看的監視器」之稱，常有民眾用來拍照打卡留念，甚至搞怪、打廣告，日前才有「雨衣怪客」在...

台鐵潭子至栗林車站間驚傳有人闖軌 列車慢駛部分路段延遲

臉書粉專合鐵事故通報平台指出，潭子車站至栗林車站間有人員闖入軌道，列車實施慢速行駛，部分路段有所延遲。台鐵公司表示，有1...

林葉亭父親失蹤11天尋獲遺體 專家：失智者多水域遇難

藝人林葉亭85歲的父親失蹤11天，今天早上有民眾報警，在台北市至善路三段旁的水池發現一具男屍，家屬到場確認就是走失多天的...

國1楊梅休息站自撞頻傳設計不當？ 高公局回應了

40歲倪姓男子昨晚駕駛電動車行經國道1號楊梅休息站時，因不明原因撞上入口分隔島，撞擊瞬間車輛起火燃燒，目前4人死亡、4人...

年節糾紛！妻拿行李搭台鐵夫強阻 乘客爆氣：你坐好

鐵路警察局台中分局在24日傍晚獲報，台鐵區間車有乘客糾紛，警員當場查處，案發時是賴姓男子的妻子因金錢糾紛，拿行李要離家，...

面容衣著鞋子都相符 家屬悲認水塘男屍是林葉亭走失父

藝人林葉亭85歲父親日前離家走失，警、消協尋10日，今早民眾在台北市士林區一處水塘內發現特徵與林父相符的男屍，經警方採證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。