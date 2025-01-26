國1楊梅休息站自撞頻傳設計不當？ 高公局回應了

40歲倪姓男子昨晚駕駛電動車行經國道1號楊梅休息站時，因不明原因撞上入口分隔島，撞擊瞬間車輛起火燃燒，目前4人死亡、4人輕重傷。楊梅休息站啟用2年多來屢傳自撞車禍，外界質疑與路型設計、標示不夠清楚有關。高公局受訪回應，現有的車道和車速配置皆符合規範，但會持續增設警示設施和標線設計，也呼籲電動車駕駛不要過度依賴輔助駕駛系統。

楊梅休息站2021年12月25日啟用，是全台第一個國道高架道路專用休息站，用路人從五楊高架回到平面後，外線可駛入休息站，內線可銜接平面，雖有明顯告示牌指引方向，但分流車輛的分隔島3年來卻發生4次嚴重車禍。有員警認為五楊高架接平面的下坡車速容易過快，加上路型設計不良，才導致車禍頻傳。

高公局北區養護工程分局交通管理科長張則斌今早受訪表示，該路段設計從高架主線車速100公里開始，沿線設置牌面和地面標示，要求降速到80、60公里，完全符合規範，現有的車道和車速配置沒有問題。

張則斌表示，過去兩三年發生的事故，從資料顯示主要涉及使用輔助駕駛系統和未依規定減速2項因素，昨天事故目前仍在調查中，但從民眾提供的行車紀錄器影像，初步研判可能有用路人操作不當的情形，詳細原因仍待警方進一步調查。

張則斌說，在前一兩年事故發生後，高公局已陸續加強警示設施，包括設置交通桿和反光浪板，去年10月更在車道上增設視覺化減速標線，讓車道更加明顯。從昨天用路人提供的行車紀錄器影像可以看出，該車行駛時都在這些明顯標線的範圍內，為進一步提升安全，今年計畫會在標線上增加反光標記的密度，加強用路人在變換車道時的震動提醒效果。