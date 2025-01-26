春節出遊人潮多 竹市警破解扒手招數教防竊

春節期間是扒手活動高峰期，新竹市資深刑警分享5種常見扒竊手法，包括推擠、假碰撞、割破背包等，籲民眾提高保護意識、守護錢財。

竹市警第一分局偵查隊長張勝雄向中央社記者表示，春節期間，各大景點、商圈、大眾運輸工具人潮多，常發生扒竊案件，他以多年辦案經驗，彙整出常見扒竊手法及對應的防範措施。

張勝雄指出，首先是「推擠製造混亂型」，扒手會利用上下車或人潮擁擠時，故意推擠或製造混亂，趁機下手。民眾可將背包背在胸前，隨時用手護住拉鍊與開口處，另也應避免將錢包或手機放在外套口袋或背包外層，減少被竊風險。

另外還有「假裝碰撞分散注意型」，張勝雄說，扒手可能假裝不小心撞到受害者，或灑水、潑飲料等方式製造混亂，讓受害者分心後趁機偷走財物，呼籲民眾遇意外碰撞或突發狀況時，應先檢查隨身財物是否安全，再與對方理論。

張勝雄說，常見扒竊方式還有「團夥合作夾攻型」，通常分成2人或多人合作，例如1人問路或請求幫助，另1人悄悄下手。民眾應對陌生人的搭話保持戒心，避免將貴重物品放在外露或易於接觸位置。

有關「割包剪袋型」，張勝雄指出，有些扒手會攜帶小刀或剪刀，割開背包或購物袋取走財物，民眾可選用材質不易被割破的包包，並避免將錢包、手機等貴重物品放在包包底部或易被觸及位置。

過年期間民眾會透過提款金領現金，「偷窺密碼盜取財物型」即是竊賊先偷看被害人的提款卡密碼後，伺機偷走錢包或卡片進而盜領現金，建議民眾在輸入密碼時用手遮擋，並注意周圍是否有人窺視，提款後立即收妥現金和提款卡，避免暴露財物位置。

警方呼籲，民眾在公共場所務必保持高度警覺，不給扒手可乘之機，若發現可疑人士或遇到財物被竊，應立即向警方報案並尋求協助，此外，養成良好的防範習慣，如攜帶防盜包、防剪包等工具，也能有效降低風險。