台中婦農曆年前解250萬美金定存？ 歹徒教戰手冊破功

台中市陶姓婦人在近期加入投資群組，誤信歹徒投資詐騙陷阱，對方遊說她前往銀行解除250萬元台幣的美金定存，用於投資，還教陶婦，僅需跟行員告知是「購屋頭期款」即可，未料行員關懷提問時，陶婦提不出其他購屋證據，警方獲報到場阻詐，讓歹徒半套的教戰手冊破功。

第三警分局健康所警員劉運隆、張譯升在24日下午，接獲轄內彰化銀行獲報，陶姓婦人（53歲）疑遭歹徒詐騙，警方到場關懷，發現陶婦欲解除價值約250萬元台幣的美金定存，宣稱是要繳交購屋頭期款。

不過陶婦在場無法提供購屋相關文件，回答行員、警員的問題時，顯得猶豫不決，觸動行員敏銳的神經，警員還在陶婦手機發現有「永國營業員NO.1」、「增加自己的收入」等多個投資相關群組，判斷陶婦已中了歹徒投資詐騙陷阱。

警方耗費一番唇舌解釋詐騙集團常用的話術及手法，陶婦才承認，該筆款項確實打算用於股票投資，最後也在警方勸說下，打消解除定存的念頭，保住積蓄。

警方呼籲，投資雖有賺有賠，但落入詐騙圈套一定血本無歸，民眾投資時務必遵循正常合法的管道，面對網路或通訊軟體「保證獲利、穩賺不賠」的訊息，心動化成馬上行動之際，務必要進一步深思是否為詐騙的可能性，也可撥打「165」反詐騙專線或「110」報案電話進一步確認。