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地震造成嘉義女兒牆倒塌 1人平安脫困

中央社／ 雲林縣26日電

嘉義縣昨天晚間發生多次有感地震，嘉義縣消防局獲報水上鄉有民宅女兒牆倒塌，救護人員趕往協助1人脫困，所幸民眾未受傷。

嘉義縣消防局長蔡建安今天表示，嘉義縣昨天晚間發生多起有感地震，消防局晚間8時許接獲民眾報案指稱水上鄉下寮村鴿溪寮附近發生受困案件，立即派遣分隊前往。

救護人員抵達現場為3樓女兒牆倒塌掉落至下方鐵皮（雨遮）壓損汽車、機車；有1人受困其中，消防人員立即協助民眾平安脫困。

此外中埔鄉和睦村村長轉報，位於嘉義縣中埔鄉和睦村有房屋牆壁裂痕狀況，損失待查。同時接獲大埔鄉西興村通往三脚石道路有落石無法通行，鄉公所已通知契約廠商協助恢復路況。

嘉義縣消防局提醒民眾，近日地震頻繁，請保持警覺、做好防震準備；地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，另若有建物裂痕或不穩，請迅速撤離至安全空間，以維人身安全。

嘉義 地震

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