茂谷柑產期到 台中東勢警啟動「護農專案」守護果農心血

台中市東勢區明正里是茂谷柑專業生產區，東勢警分局石城派出所依轄區特性、治安狀況及農產季節規劃相關巡邏線，守護果農心血；警方表示，年節將近，除了啟動「護農專案」，也強化各項勤務作為、增加巡邏密度、金融防搶演練及向果農宣導防竊措施。

東勢警分局石城派出所長洪存孝表示，向農民宣導防竊措施外，警方也加強產業道路、偏遠處果園的日夜間巡視，希望藉此防治不法犯罪，茂谷柑採收一年一收，辛苦栽種的農作，不能被竊賊得手，透過警民合作守護種植心血。