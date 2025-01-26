快訊

台南規模5.7「屬0121嘉義大埔餘震」氣象署：未來仍有規模5地震

黃仁勳一句話戳破量子電腦泡沫 但量子密碼將率先實現

iPhone 13 Pro換iPhone 16 Plus超有感！他大讚1功能變強大：提升超多

茂谷柑產期到 台中東勢警啟動「護農專案」守護果農心血

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區明正里是茂谷柑專業生產區，東勢警分局石城派出所依轄區特性、治安狀況及農產季節規劃相關巡邏線，守護果農心血；警方表示，年節將近，除了啟動「護農專案」，也強化各項勤務作為、增加巡邏密度、金融防搶演練及向果農宣導防竊措施。

東勢警分局石城派出所長洪存孝表示，向農民宣導防竊措施外，警方也加強產業道路、偏遠處果園的日夜間巡視，希望藉此防治不法犯罪，茂谷柑採收一年一收，辛苦栽種的農作，不能被竊賊得手，透過警民合作守護種植心血。

東勢分局長林中興表示，加強重要節日安全維護工作除落實警察打擊犯罪及維護交通安全等本業外，也提供民眾（含外僑）舉家外出遠遊居家安全維護，協助維護存、提款安全服務等貼心措施，有需求的民眾均可向各地派出所申請。

茂谷柑產期到，台中東勢警啟動「護農專案」，守護果農整年心血。圖／警方提供
茂谷柑產期到，台中東勢警啟動「護農專案」，守護果農整年心血。圖／警方提供

台中市 節日 警察

延伸閱讀

中橫公路傳死亡車禍…6旬男搭公車上班 裡冷吊橋前遭撞飛5公尺

大吉大利！茂谷柑年節最應景 達人教挑選秘訣：多汁不乾水

台中東勢新丁粄節2/12登場 李洋將現身開幕晚會

柑橘整顆有妙用，果肉、果皮都別放過！橘子皮這樣加工後大掃除清潔最好用

相關新聞

國道1號楊梅休息站火燒車 再傳2歲男童死亡全案釀4死4傷

國道1號楊梅休息站，昨天晚間7點多，發生電動休旅車自撞起火車禍，倪姓男子駕車帶著展姓妻子與6名兒童要返家過年...

國1楊梅休息站火燒車釀第3死 4歲女童90%三度灼傷搶救無效

國道1號五楊休息站昨晚傳電動車自撞分隔島後瞬間起火，倪姓駕駛當場死亡，車上另外1大6小送醫後陸續傳不治消息，繼昨晚10歲...

電動車撞楊梅休息站分隔島 2死6傷

國道一號桃園市楊梅休息站昨晚七點廿八分發生嚴重車禍事故，一輛電動車疑似欲駛入休息站時，不慎自撞分隔島，車頭瞬間起火燃燒，...

影／5人座塞8人火燒車 撞擊畫面曝光疑未減速

國道1號楊梅路段昨晚間7時許，倪姓電動車駕駛欲進入楊梅休息站時，不慎未減速自撞，造成車頭立即起火燃燒，車內8人，駕駛未救...

國1楊梅休息站啟用3年傳5死多傷 道路這特點頻…自撞

國道1號楊梅休息站昨有電動車自撞入口分隔島起火燃燒，釀3死2命危4輕重傷，詭異的是，該撞擊點已非第一次發生自撞車禍，過去...

網購電商夫妻攜6童返鄉遇劫 2死4命危2輕重傷 最新傷勢曝

從事網購休閒生意的倪姓男子，今晚7點多駕駛電動車行經國道1號南下71公里處，疑似欲駛入楊梅休息站時，不慎自撞車頭當場起火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。