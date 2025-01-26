茂谷柑產期到 台中東勢警啟動「護農專案」守護果農心血
台中市東勢區明正里是茂谷柑專業生產區，東勢警分局石城派出所依轄區特性、治安狀況及農產季節規劃相關巡邏線，守護果農心血；警方表示，年節將近，除了啟動「護農專案」，也強化各項勤務作為、增加巡邏密度、金融防搶演練及向果農宣導防竊措施。
東勢警分局石城派出所長洪存孝表示，向農民宣導防竊措施外，警方也加強產業道路、偏遠處果園的日夜間巡視，希望藉此防治不法犯罪，茂谷柑採收一年一收，辛苦栽種的農作，不能被竊賊得手，透過警民合作守護種植心血。
東勢分局長林中興表示，加強重要節日安全維護工作除落實警察打擊犯罪及維護交通安全等本業外，也提供民眾（含外僑）舉家外出遠遊居家安全維護，協助維護存、提款安全服務等貼心措施，有需求的民眾均可向各地派出所申請。
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