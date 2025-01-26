影／農曆年要還債？高雄男台中搶婦人手提包 桃園落網

昨天是農曆年假第一天，台中市蕭姓女子昨天行經中區時，遭不明人士搶走手提包，損失3萬多元，警方隨即成立專案小組，昨天深夜11時許，即在高鐵桃園站，將涉案的曾姓男子查緝到案，曾辯稱「為了還債犯案」，全案警詢後將依搶奪罪送辦。

昨天晚間6時許，蕭姓婦人（68歲）昨晚6時許在中區台灣大道、平等街的台銀健行分行提款機領完錢後，遭曾姓男子（31歲）趁蕭婦不備，搶走蕭婦的手提包，收提包內有證件、存摺、現金3.3萬元等財物。

曾男得手後隨即徒步逃逸，第一警分局繼中所等單位，成立專案小組，擴大調閱監視器偵辦，在桃園高鐵站鎖定曾男行蹤，報請台中地檢署檢察官聲請核發拘票後，昨晚11時許，在桃園高鐵站將曾男查緝到案，查扣曾身上剩餘的贓款1.63萬元、存摺、證件等贓物。

經查，高雄市曾姓男子素行不良，有搶奪多項前科，疑為在農曆年期間，將欠款還給友人，才會鋌而走險，全案警詢後將依搶奪罪送辦，警方建請檢察官聲請羈押，以免曾在農曆年期間又再犯。

第一警分局長尤啓南說，年節期間為民眾舉家歡慶的重要時刻，警方更肩負守護市民生命財產安全的責任。「治安有我在、民眾心安在」，分局團隊全力以赴，以最快速度破案安定民心，讓市民朋友過好年。