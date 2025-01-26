國1楊梅休息站啟用3年傳5死多傷 道路這特點頻…自撞

國道1號楊梅休息站昨有電動車自撞入口分隔島起火燃燒，釀3死2命危4輕重傷，詭異的是，該撞擊點已非第一次發生自撞車禍，過去也曾釀死傷，警方懷疑與道路設計有關，有必要檢討調整。

楊梅休息站2021年12月25日啟用，是全台第一個國道高架道路專用休息站，用路人從五楊高架回到平面後，外線可駛入休息站，內線可銜接平面，雖有明顯告示牌指引方向，但分流車輛的分隔島卻頻傳自撞車禍。

2022年10月10日，蘇姓男子載開「皮卡」載妻小3人和兒子王姓友人出遊，下午5時沿國1南下，在楊梅休息站匝道前，整輛車突然偏移，直直撞上分隔島，造成兒子王姓友人身亡。

2023年8月6日凌晨，王姓男子也在進入五楊休息站前自撞分隔島，還波及休息站其他車輛釀3傷；事隔19日，一輛遊覽車也在同一地點發生車禍，黃姓駕駛昏迷多日後不治。

昨天是春節連假首日，楊梅休息站入口匝道分隔島再傳火燒車嚴重死傷。調查人員初步研判，駕駛可能不熟路況，車速過快，而高架接平面的路線短，再天黑，以至於駕駛反應不及，切換車道時間太慢，才釀意外。