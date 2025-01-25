網購電商夫妻攜6童返鄉遇劫 2死4命危2輕重傷 最新傷勢曝
從事網購休閒生意的倪姓男子，今晚7點多駕駛電動車行經國道1號南下71公里處，疑似欲駛入楊梅休息站時，不慎自撞車頭當場起火燃燒，車內除他及副駕駛座的展姓妻子，後座還有他倆3名3至10歲子女，另3名則是展女弟弟的孩子。由於撞擊力道強烈，車輛瞬間起火燃燒，除倪男明顯死亡未送醫，後座1名10歲男童也宣告不治。
桃園市消防局晚間更新1大6小共7人的就醫訊息，倪姓駕駛OHCA現場明顯死亡未送醫，展姓的妻子在副駕駛座，目前仍於急診室救治，插管治療已無法言語、昏迷指數3。後座當場OHCA（到院前無呼吸心跳）的10歲男童經送湖口仁慈醫院已不治，另名同樣當場OHCA的2歲男童經送往楊梅天成醫院後，已轉送林口長庚醫院。
後座1名送往聯新醫院意識不清的10歲女童正待轉院，受有2度燒燙傷的8歲男童持續在林口長庚插管手術中，受有3度90％燒燙傷的6歲女童持續在林口插管手術中，6孩童中唯一意識清楚的2歲女童目前在楊梅怡仁醫院觀察中。
據悉，副駕駛座的展姓女子被救出送醫時，四肢受有2、3度燒燙傷，臀部與後頸也有輕微灼傷，意識模糊，雖能表達「痛」，但無法明確指出身體哪裡痛，面對醫護人員詢問也無法正常回應，醫院擔心高速撞擊的衝擊力傷及腦部，正安排斷層掃描檢查。
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