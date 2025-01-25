楊梅休息站電動休旅車自撞車禍 警方晚間確認已2死
國道1號南向71.3公里楊梅休息站晚間7點27分發生電動休旅車自撞分隔島的嚴重傷亡事故，車內2名大人和6名孩童，國道警方晚間10點30分發布訊息，目前確認已有2人死亡，事故發生原因警方持續調查中。
國道公路警察局第二公路警察大隊表示，40歲倪姓男子晚間駕駛電動休旅車行駛五楊高架路段，下匝道後不明原因自撞楊梅休息站的車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒。
第二大隊表示，這起事故有2人死亡，包括倪姓駛人及後座一名孩童，除駕駛當場死亡，其他7人受傷分送中壢聯新醫院 、楊梅天成醫院、楊梅怡仁醫院、長庚醫院、湖口仁慈醫院救治，駕駛人酒測值待測，現場在晚間10點8分排除，後續由國道第二大隊楊梅分隊依規定調查處理。
國道第二大隊呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，此外，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛如果過度依賴，反而會忽略行車應注意的危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。
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