10歲童魂斷起火電動車 湖口仁慈醫院全力急救仍挽不回

國道一號楊梅休息站晚間發生韓國電動車衝撞匝道護欄起火事故，釀成車上8名乘客嚴重傷亡，其中6名都是年僅不到10歲的孩童，當中有名10歲男童事故後被救出，立即送往新竹湖口仁慈醫院急救，但因傷勢過重，雖經醫護人員全力搶救，仍挽不回他的性命。

據了解，這名10歲男童是乘坐父母的電動車要南下雲林過年，但在途經國道五楊高架楊梅端的楊梅休息站時，車輛撞上護欄，導致電動車疑似電池爆炸起火，車上2大6小受困車內，陸續被熱心民眾拉出車外，由救護車送往新竹及桃園各醫院急救。