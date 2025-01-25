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南台深夜連2震！台南規模4.7、屏東規模5.3 國家級警報大響

10歲童魂斷起火電動車 湖口仁慈醫院全力急救仍挽不回

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道一號楊梅休息站晚間發生韓國電動車衝撞匝道護欄起火事故，釀成車上8名乘客嚴重傷亡，其中6名都是年僅不到10歲的孩童，當中有名10歲男童事故後被救出，立即送往新竹湖口仁慈醫院急救，但因傷勢過重，雖經醫護人員全力搶救，仍挽不回他的性命。

據了解，這名10歲男童是乘坐父母的電動車要南下雲林過年，但在途經國道五楊高架楊梅端的楊梅休息站時，車輛撞上護欄，導致電動車疑似電池爆炸起火，車上2大6小受困車內，陸續被熱心民眾拉出車外，由救護車送往新竹及桃園各醫院急救。

10歲男童在晚間8時許被救護車送抵新竹湖口仁慈醫院，但他在到院前就沒有呼吸心跳，仁慈醫院醫護人員不願放棄，仍持續搶救，無奈男童傷勢過重，經急救程序仍無效，只能宣告死亡。因事發突然，目前男童身分尚未辨認，院方已通知國道警方協助處理。

國道1號北上桃園市楊梅休息站內，1名駕駛開電動轎車欲離開休息站時，不慎自撞分隔島，造成車子起火燃燒，車上共8人，前座2名大人，後面6名孩童，2名大人及3名小孩OHCA，送醫救治中。記者翁唯真／翻攝
國道1號北上桃園市楊梅休息站內，1名駕駛開電動轎車欲離開休息站時，不慎自撞分隔島，造成車子起火燃燒，車上共8人，前座2名大人，後面6名孩童，2名大人及3名小孩OHCA，送醫救治中。記者翁唯真／翻攝

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