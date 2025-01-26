電動車撞楊梅休息站分隔島 2死6傷

國一楊梅休息站旁昨晚發生嚴重車禍，一輛載了八人的電動車疑似欲駛入休息站時，不慎自撞分隔島，車頭瞬間起火燃燒，已造成兩人死亡、六人輕重傷，傷者有五名孩童。記者翁唯真／翻攝 國道一號桃園市楊梅休息站昨晚七點廿八分發生嚴重車禍事故，一輛電動車疑似欲駛入休息站時，不慎自撞分隔島，車頭瞬間起火燃燒，火勢猛烈。當時包括駕駛共八人受困，含六名二到十歲孩童。消防員到場搶救時，倪姓駕駛（男）已明顯死亡，兩名孩童已ＯＨＣＡ（到院前無呼吸心跳），其中十歲男童死亡，二歲童仍救治中；另有一人命危，五人輕重傷，分別送往林口長庚桃園六家醫院救治。

國道警方表示，事故地點在下五楊高架路段後要進入楊梅休息站的位置。初步了解，這車兩大六小由倪姓駕駛開車，從北部要回雲林老家過年；展姓妻子坐副駕，六名孩童有三名是自己兒女，另三人是展女弟弟的孩子。

警方初步了解，發生事故的電動車是現代五人座的長期租用車輛，但共八人搭乘，疑似嚴重超載，車禍發生時，車頭部分起火，但火勢相當猛烈。透過高速公路資訊網畫面，可見電動車撞分隔島後，先冒煙再竄出火光，火勢一發不可收拾，車輛保險桿也已掉落地上，撞擊力道強烈。

目擊者張先生表示，當時駕駛已被火燒到失去意識，他起初不知道後座有人，後來開車門發現有多名孩童，他共抱了四個小孩下車。

張先生表示，當時聽到很大的撞擊聲，數十公尺遠都能感受到震動，當時他看火勢已淹沒整個車頭，他立即前往想要協助救人。

張先生說，起初電動車門打不開，後來一打開車門後，看到駕駛已失去意識，後座有一名女童頭著地，有火要燒到她頭上，他立刻用腳阻擋，不過疑似撞擊力道大，後座安全帶全都纏在一起，小孩也交疊在一起，無法順利救出，他立即找剪刀，將安全帶剪斷，他共抱了四個小孩，警方也協助幫忙。

張先生說，他抱小孩時只知道手很燙，但還是要救，而且小孩一直無意識地呻吟，幾已癱軟無力，他心裡很慌，覺得可能不妙。

副駕駛座的展女年約三十歲，受重傷，被救出時四肢有二、三度燒燙傷，臀部與後頸也有輕微灼傷，意識模糊，雖能表達「痛」，但無法指出身體哪裡痛，面對醫護人員詢問也無法正常回應，醫院擔心高速撞擊的衝擊力傷及腦部，已安排斷層掃描檢查。其餘車上孩童二到十歲，二歲女童意識清楚，但受到極大驚嚇不斷哭泣。

新聞資料顯示，楊梅休息站發生過多次重大死傷車禍，去年六、七月接連有轎車撞分隔島，二、三年前也有爸爸帶小孩朋友出門比賽在此地自撞，造成孩童傷重不治等事故。