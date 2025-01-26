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高雄南區焚化爐火警 估需2天撲滅

聯合報／ 記者郭韋綺林保光／高雄報導

高雄南區資源回收廠前晚起火，小港、林園、大寮等區空氣品質大受影響，居民抱怨整夜都聞到燒垃圾惡臭，擔心戴奧辛危害，加上昨晨風速弱，濕度高，造成汙染物累積，空品為橘色提醒，議員要求市府盡速善後；消防局預估至少2天火勢才能撲滅。

南區焚化廠貯坑前晚7點多起火，火勢一發不可收拾，消防局出動大批人力及消防機械人漏夜滅火，但貯坑總容積達2.1萬立方公尺，部分開門系統亦遭火燒毀，排煙灌水都不易，最後強制破壞傾卸匣門灌水，歷14小時雖控制火勢，一開挖表層垃圾接觸到空氣火勢又起。

這座焚化廠營運24年，爐具老舊，加上代燒其他縣市垃圾，貯坑料位高居不下，環保局推判民眾丟棄餘燼廢棄物釀災，損失尚無法估計，已緊急將南區垃圾改至中區及仁武焚化廠傾倒，務求春節清運正常。

前夜這把火導致下風處小港、林園、大寮等區居民遭殃，林園王姓居民抱怨前晚一直聞到焚燒味；議員陳麗娜也接獲許多里民陳情，整夜有燒垃圾味道。她說，未經焚化爐處理的垃圾燃燒，會導致戴奧辛逸出，前夜小港居民一直聽到消防車鳴笛，空氣非常難聞，但昨天她想進廠了解起火原因卻不得其門而入，要求市府盡快公布真相。

高市環保局表示，昨晨風速弱，濕度高有霧氣，空品為橘色，立即要求轄內大型業者降載減排，並巡查3大汙染源，也提醒市民外出做好防護，午後霧氣消散，空品漸好轉。

環保局 議員

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