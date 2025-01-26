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中央地方聯手 抓濫倒36件罰200萬

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐鄭朝陽／連線報導

中央近期跨部會聯手縣市政府攔查非法傾倒營建廢棄物案件，在「南方治理平台」的南台5縣市告發36件，裁罰逾200萬元。圖／環境部提供
中央近期跨部會聯手縣市政府攔查非法傾倒營建廢棄物案件，在「南方治理平台」的南台5縣市告發36件，裁罰逾200萬元。圖／環境部提供
中央近期跨部會聯手縣市政府攔查非法傾倒營建廢棄物案件，在「南方治理平台」的南台5縣市告發36件，裁罰逾200萬元，也在苗栗查獲廢土車輛未依規定持土石方證明文件。國土署表示，將溯源查明出土的建築工地對業主課責；苗栗縣府則表示，將在台61線西濱快速道路加裝「智慧圍籬」，用AI科技執法。

由南部縣市成立的「南方治理平台」，曾討論整合資源、分享資訊，共同打擊非法亂倒營建混合廢棄物，環境部環管署近期邀集台南、高雄、嘉義縣、屏東縣及台東縣南部縣市，研議具體作法，針對高棄置風險區域，執行跨縣市聯合道路攔檢，嚇阻北廢南運的違法行徑。共完成現場盤查69車次、告發36件，裁罰逾200萬元。

內政部國土署也結合環境部、保七總隊及苗栗縣府，執行聯合稽查行動，選擇4處非法集團傾倒營建廢棄物路線展開攔查。據了解，國土署首度執法經驗生疏，發現砂石車被攔查後，後續來的車子也少了，研判是砂石車司機以無線電通風報信。

國土署表示，在攔檢的7輛砂石車中，有1輛未依規定隨車攜帶土石方證明文件，將確認後開罰。至於往後查出違反規定載運營建土方和廢棄物的車輛，都會溯源查出建築工地，課予業者責任，並透過建管核發執照程序，迫使業者負完全責任。

苗栗縣外地廢棄物濫倒情況頻傳，環保局為加強稽查並杜絕營建廢棄土石方入侵，提報計畫加入環境部的「智慧圍籬」，全案去年底獲核定在台61線公路設置，透過AI系統「科技執法」，要讓非法濫倒車輛無所遁形。

苗栗縣環保局指出，已爭取到150萬元加入打擊非法棄置的智慧圍籬系統，台61線西濱快速公路沿線是非法亂倒的熱區，重車行駛數量多，苗栗路段會選定3處監視點，架設監控系統辨識車輛，影像直接與環境部的主系統連結，合法清運車輛行駛時必須開啟GPS，否則將開罰；如出現未開啟GPS的異常行為時，系統透過AI影像辨識比對，可立即示警，防止「回頭車」趁機濫倒。

國土署 廢棄物 環境部

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