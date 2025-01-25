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巨大撞擊聲！國道電動車自撞起火 目擊者忙救小孩：安全帶全纏一起
國道1號楊梅路段今晚間7時許，倪姓電動車駕駛欲進入楊梅休息站時，不慎自撞，造成車頭立即起火燃燒，車內8人，駕駛未救出，其餘7人送醫救治，目前駕駛及後座1名10歲男童宣告死亡。目擊者張先生表示，當時駕駛已被火燒到失去意識，他起初不知道後座有人，後來開車門發現有多名孩童，他共抱了4個小孩下車。
目擊者張先生表示，自己當時聽到很大的撞擊聲，數十公尺都可以感受到震動，當時他看到火勢已經淹沒整個車頭，他立即前往想要協助救人。
張先生說，起初電動車門打不開，後來一打開車門後，看到駕駛已經失去意識，並有火燒到他身上，後座有看到1名女童頭著地，有火要燒到她頭上，他立刻將將腳阻擋，不過疑似撞擊力道大，後座安全帶全部都纏在一起，小孩也交疊在一起，無法順利救出，他立即找剪刀，將安全帶剪斷，他共抱了4個小孩，其餘警方也協助幫忙。
張先生說，他在抱小孩的時候只知道手很燙，但還是要救，而且在抱小孩時聽到他們無意識的呻吟，小孩幾乎已癱軟無力，他當下心裡很慌，覺得可能不妙。
張先生表示，當時還有其他2人一起幫忙，若有更多人出手可能不會這麼遺憾，但他其實也沒經驗，感覺很害怕，也不能說別人沒幫忙就不對，希望相關單位能在國道楊梅警分隊設置消防分隊。
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