過年返家遇劫…楊梅休息站電動車自撞起火釀3死 6孩童身分待釐清

國道1號南下楊梅休息站內，今晚7點28分，有名駕著現代的電動車的男子欲進入休息站暫停時，不慎自撞分隔島，車子當場起火燃燒，前座2名大人，後座2至10歲不等6名孩童在旁人協助下脫困，除男子當場死亡未送醫，2名男童OHCA，其餘1女子及4男女童分別送往桃市6家醫院搶救中。

桃園市消防局據報，由楊梅分隊出動3輛消防車、5輛救護車共18名救難救護人員前往搶救，到場發現，駕車的成年男子已明顯死亡未送醫，其餘包括副駕駛座的30歲女子重傷，由平鎮分隊送桃園醫院，還有2名分別為10歲、2歲的男童，當場OHCA已無呼吸心跳，仍由復旦和山峰分隊送往楊梅天成及聯新醫院急救。

至於分別為年約10歲女童意識不清、6歲女童則受有3度燒燙傷，以及意識清楚的2歲女童，分別由埔心、平鎮及幼獅3個分隊送往聯新醫院、林口長庚及楊梅怡仁醫院；另名同樣姓名不詳的8歲男童則受有2級燒燙傷，同樣由埔心分隊救護車送往林口長庚救治中。

初步了解，這1車2大6小是由北部欲返回雲林老家過年，國道警方目前已聯繫到女方家屬，由於不清楚車上有哪些孩子，因此家屬無法確定身分，仍待釐清。