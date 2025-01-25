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影／年前遇車禍死劫！楊梅休息站電動車自撞起火 3死5輕重傷
國道1號桃園市楊梅休息站今晚7點多發生嚴重車禍意外，1名駕駛開電動車欲進休息站時，不慎自撞分隔島，車子瞬間起火燃燒。事故發生時，多人受困車內，包括駕駛共有8人，其中有6名孩童。消防員到場搶救，初步調查包括駕駛及兩名孩童3人已死亡，另5人輕重傷，分別送往林口長庚及楊梅等醫院救治。
該名電動車駕駛要進休息站時，突然自撞分隔島，造成車子起火燃燒，車上8人分別是前座2名大人，後面6名2到10歲孩童，男性駕駛明顯死亡，後座2歲、10歲小孩OCHA。
年約30歲女性副座乘客重傷，10歲女童意識不清，6歲女童3級燒燙傷、8歲男童2級燒燙傷，另有一名2歲女童意識清楚，但受到極大驚嚇不斷哭泣，所有人均送醫救治中。
透過高速公路資訊網畫面，可看見電動車撞分隔島後，先是冒煙再開始竄出火光，火勢一發不可收拾，車輛保險桿也已掉落在地上，可見撞擊力道強烈。
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