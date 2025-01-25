獨／矯枉過正？基隆運將沒禮讓行人被罰6千 法官看搜證帶撤銷

基隆市曾姓駕駛開計程車行經信二、中興路口行人穿越道時，被警攔查未停讓行人先行通過，收到監理單位6千元罰單，曾男不服認為行人當時並未過馬路，認為矯枉過正，提起行政訴訟。法官依警方搜證畫面，認定當時行人「靜止站立」站路旁，難以認定行進在行人穿越道或立即要進入，因此撤銷罰單。

判決書指出，曾男民國112年11月27日下午2時37分，開營業小客車，行經信二、中興路口的行人穿越道，被現場警員攔下，警以有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規當場舉發。

公路局臺北市區監理所依道路交通管理處罰條例裁罰6000元，記違規點數3點，並應參加道路交通講習。

曾男收到罰單後不服，他主張警政署曾公告自112年6月30日起取締未禮讓行人新措施，只要行人穿越道有行人，無論距離遠近，車輛必須讓行，因引發民怨，交通部遂取消「有人全停」政策，並公告未禮讓行人之認定標準乃以車輛行近行人穿越道。改以距離行人「行進」方向不足3公尺及汽車前懸、機慢車前輪已進入行人穿越道線上，才構成違規要件。

曾男說，當時他開車經過行人穿越道時，行人穿越道並無行人穿越，右側有一名路人站在行人穿越道的邊緣，等他的車輛通過後，行人才走過行人穿越道，他並無違規。

台北市區監理所向法官說明，審視違規錄影影像，行人已踏在行人穿越道上，顯屬穿越路口的舉動，曾男未有減速及停讓行人情形，即在與行人間距離未達3公尺而逕行通過行人穿越道，裁罰沒有不當。

法官說，依道交條例之構成要件，汽車駕駛人駕駛汽車轉彎遇有行人穿越行人穿越道時，應暫停讓行人先行通過，其立法理由為確立行人穿越道優先路權之觀念，規範目的則是要求汽車駕駛人將汽車停在行人穿越道前等候，停讓行人優先通過。